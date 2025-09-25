Βαθμολογία: Φιγουράρει πρώτος ο Παναθηναϊκός!

Αν και είναι νωρίς, ο Παναθηναϊκός φιγουράρει πρώτος χάρη στο 4-1 επί της Γιουνγκ Μπόις στη Βέρνη της Ελβετίας και μία εβδομάδα προτού υποδεχθεί την ολλανδική Γκόου Αχέντ Ίγκλις στο ΟΑΚΑ (2/10, 19:45) για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa.
Με τη σειρά του, ο ΠΑΟΚ «κόλλησε» (0-0) απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ την Τετάρτη (24/9) στην Τούμπα, ξεκινώντας με έναν πόντο το... κυρίως μενού της διοργάνωσης και τώρα, θα δοκιμαστεί στο Βίγκο κόντρα στην ισπανική Θέλτα την Πέμπτη (2/10, 22:00).
Η βαθμολογία του Europa League:
1. Παναθηναϊκός 3β. (4-1)
2. Ντιναμό Ζάγκρεμπ 3β. (3-1)
3. Μίντιλαντ 3β. (2-0)
4. Λουντογκόρετς 3β. (2-1)
5. Ρόμα 3β. (2-1)
6. Φράιμπουργκ 3β. (2-1)
7. Λιλ 3β. (2-1)
8. Στουτγκάρδη 3β. (2-1)
9. Στεάουα (FCSB) 3β. (1-0)
10. Γκενκ 3β. (1-0)
11. Λυών 3β. (1-0)
12. Πόρτο 3β. (1-0)
13. Άστον Βίλα 3β. (1-0)
14. Μπράγκα 3β. (1-0)
15. Νότιγχαμ Φόρεστ 1β. (2-2)
16. Μπέτις 1β. (2-2)
17. Σέλτικ 1β. (1-1)
18. Βικτόρια Πλζεν 1β. (1-1)
19. Ερυθρός Αστέρας 1β. (1-1)
20. Φερεντσβάρος 1β. (1-1)
21. Μακάμπι Τελ Αβίβ 1β. (0-0)
22. ΠΑΟΚ 1β. (0-0)
23. Βασιλεία 0β. (1-2)
24. Μπραν 0β. (1-2)
25. Θέλτα 0β. (1-2)
26. Μάλμε 0β. (1-2)
27. Νις 0β. (1-2)
28. Μπολόνια 0β. (0-1)
29. Φέγενορντ 0β. (0-1)
30. Γκόου Αχέντ Ίνγλις 0β. (0-1)
31. Ρέιντζερς 0β. (0-1)
32. Σάλτσμπουργκ 0β. (0-1)
33. Ουτρέχτη 0β. (0-1)
34. Φενέρμπαχτσε 0β. (1-3)
35. Στουρμ Γκρατς 0β. (0-2)
36. Γιουνγκ Μπόις 0β. (1-4)