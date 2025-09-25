Βαθμολογία: Φιγουράρει πρώτος ο Παναθηναϊκός!

Η τρομερή πρεμιέρα του «τριφυλλιού» στη League Phase του Europa League το έφερε στην κορυφή, έχοντας καλύτερο συντελεστή τερμάτων από την Ντιναμό Ζάγκρεμπ που επιβλήθηκε με 3-1 της Φενέρμπαχτσε την Τετάρτη (24/9). Στο -2 από τους «πράσινους», αλλά στην 22η θέση ο ΠΑΟΚ.

Αν και είναι νωρίς, ο Παναθηναϊκός φιγουράρει πρώτος χάρη στο 4-1 επί της Γιουνγκ Μπόις στη Βέρνη της Ελβετίας και μία εβδομάδα προτού υποδεχθεί την ολλανδική Γκόου Αχέντ Ίγκλις στο ΟΑΚΑ (2/10, 19:45) για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa.

Με τη σειρά του, ο ΠΑΟΚ «κόλλησε» (0-0) απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ την Τετάρτη (24/9) στην Τούμπα, ξεκινώντας με έναν πόντο το... κυρίως μενού της διοργάνωσης και τώρα, θα δοκιμαστεί στο Βίγκο κόντρα στην ισπανική Θέλτα την Πέμπτη (2/10, 22:00).

Η βαθμολογία του Europa League:

1. Παναθηναϊκός 3β. (4-1)

2. Ντιναμό Ζάγκρεμπ 3β. (3-1)

3. Μίντιλαντ 3β. (2-0)

4. Λουντογκόρετς 3β. (2-1)

5. Ρόμα 3β. (2-1)

6. Φράιμπουργκ 3β. (2-1)

7. Λιλ 3β. (2-1)

8. Στουτγκάρδη 3β. (2-1)

9. Στεάουα (FCSB) 3β. (1-0)

10. Γκενκ 3β. (1-0)

11. Λυών 3β. (1-0)

12. Πόρτο 3β. (1-0)

13. Άστον Βίλα 3β. (1-0)

14. Μπράγκα 3β. (1-0)

15. Νότιγχαμ Φόρεστ 1β. (2-2)

16. Μπέτις 1β. (2-2)

17. Σέλτικ 1β. (1-1)

18. Βικτόρια Πλζεν 1β. (1-1)

19. Ερυθρός Αστέρας 1β. (1-1)

20. Φερεντσβάρος 1β. (1-1)

21. Μακάμπι Τελ Αβίβ 1β. (0-0)

22. ΠΑΟΚ 1β. (0-0)

23. Βασιλεία 0β. (1-2)

24. Μπραν 0β. (1-2)

25. Θέλτα 0β. (1-2)

26. Μάλμε 0β. (1-2)

27. Νις 0β. (1-2)

28. Μπολόνια 0β. (0-1)

29. Φέγενορντ 0β. (0-1)

30. Γκόου Αχέντ Ίνγλις 0β. (0-1)

31. Ρέιντζερς 0β. (0-1)

32. Σάλτσμπουργκ 0β. (0-1)

33. Ουτρέχτη 0β. (0-1)

34. Φενέρμπαχτσε 0β. (1-3)

35. Στουρμ Γκρατς 0β. (0-2)

36. Γιουνγκ Μπόις 0β. (1-4)