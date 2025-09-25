MENU
Ζαρουρί... on fire: Χατ-τρικ και 1-4 ο Παναθηναϊκός! (vid)

Ποδόσφαιρο
Ο Γιάννης Κώτσιρας έβγαλε την σέντρα από τα δεξιά, ο Ζαρουρί ήταν στο κατάλληλο σημείο και με ένα εξαιρετικό πλασέ έκανε το 1-4 Παναθηναϊκό στο 68', με τον ίδιο να σημειώνει χατ - τρικ.
