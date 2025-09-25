Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA LEAGUE Ζαρουρί... on fire: Χατ-τρικ και 1-4 ο Παναθηναϊκός! (vid) 25-09-2025 23:33 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Παναθηναϊκός 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Γιάννης Κώτσιρας έβγαλε την σέντρα από τα δεξιά, ο Ζαρουρί ήταν στο κατάλληλο σημείο και με ένα εξαιρετικό πλασέ έκανε το 1-4 Παναθηναϊκό στο 68', με τον ίδιο να σημειώνει χατ - τρικ. Βλέπεις ταινία με Μάθιου ΜακΚόναχι. Είναι καλή menshouse.gr Απότομη αλλαγή του καιρού: Πότε αρχίζει το κρύο που θα θυμίζει χειμώνα instanews.gr Αποδεικνύει γιατί ήταν η νο1 επιλογή του στο 9: Γι’ αυτό ο Βιτόρια τον ήθελε σαν τρελός menshouse.gr «Τι κάνει ο άρρωστος;»: Η σοκαριστική σκηνή με την 8χρονη Ιωάννα στην πρεμιέρα του «Να με λες μαμά» πάγωσε το κοινό dailymedia.gr Τα είπε όλα με 3 λέξεις: Η απάντηση Αλαφούζου για τις φήμες περί Αγγελικούση instanews.gr Εξυπηρετεί μόνο τη γειτονιά, περιμένεις να μπουν τα υλικά ένα ένα: Το πιο φρέσκο σουβλάκι της Αθήνας εξαντλείται σε λίγες ώρες menshouse.gr Ο γρίφος του Αϊνστάιν: Εάν δώσεις τη σωστή απάντηση στην σπαζοκεφαλιά που το 99% δεν μπορεί, τότε έχεις IQ 130 menshouse.gr Πώληση δικαιωμάτων Τσάμπιονς Λιγκ: Τι αλλάζει για τους συνδρομητές και την τσέπη τους εάν η UEFA κλείσει deal με Netflix – Amazon dailymedia.gr Ζαρουρί... on fire: Χατ-τρικ και 1-4 ο Παναθηναϊκός! (vid) SHARE