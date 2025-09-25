MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Γιουνγκ Μπόις - Παναθηναϊκός: Μειώνουν σε 1-3 οι Ελβετοί (vid)

Ποδόσφαιρο
Ο Τζάνκο στο 25' είδε εκτεθειμένη την εστία του Λαφόντ και το εκμεταλλεύτηκε με ένα διαγώνιο σουτ το οποίο κατέληξε στα δίχτυα για το 1-3.
