Θρήνος στο αγγλικό ποδόσφαιρο: «Έσβησε» στα 21 του ο Μπίλι Βίγκαρ μετά από χτύπημα στο κεφάλι

Θλίψη έχει προκαλέσει στη Βρετανία η είδηση του θανάτου του Μπίλι Βίγκαρ, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 21 ετών, έπειτα από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη σε αγώνα της Τσίτσεστερ Σίτι.

Ο νεαρός επιθετικός, που μέχρι το καλοκαίρι του 2024 ήταν στις ακαδημίες της Άρσεναλ, τραυματίστηκε σοβαρά το περασμένο Σάββατο, όταν χτύπησε με το κεφάλι σε τοίχο δίπλα στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια προσπάθειάς του να κρατήσει την μπάλα.

Αμέσως δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από το ιατρικό προσωπικό και μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ελικόπτερο στο νοσοκομείο.

Οι γιατροί τον έθεσαν σε τεχνητό κώμα και πραγματοποίησαν χειρουργική επέμβαση, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του δεν παρουσίασε βελτίωση και το βράδυ της Πέμπτης (25/09) κατέληξε, έπειτα από εξαήμερη μάχη.