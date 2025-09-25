Κοντά σε νέο sold out το «Γ. Καραϊσκάκης» ενόψει Λεβαδειακού

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται το Σαββάτου (27/09, 18:00) τον Λεβαδειακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» και οι φίλαθλοι της ομάδας αναμένεται να κατακλύσουν για ακόμη ένα ματς το φαληρικό γήπεδο.

Οι Πειραιώτες θα κοντραριστούν με την «έκπληξη» του φετινού πρωταθλήματος που... ακούει στο όνομα Λεβαδειακός για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναμένεται να έχει στο πλευρό της την συμπαράσταση των φιλάθλων της, καθώς τα εισιτήρια φεύγουν με γοργούς ρυθμούς και έχουν απομείνει λιγότερα από 1.500 «μαγικά χαρτάκια».

Οι «ερυθρόλευκοι» θα προσπαθήσουν να επανέλθουν στις νίκες στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά το 1-1 στο ντέρμπι «αιωνίων» με τον Παναθηναϊκό.