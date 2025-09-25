Ντεμπούτο με τη Σίτι οι γιοι του Χέσκεϊ

Ο Εμίλ Χέσκεϊ υπήρξε μια χαρακτηριστική μορφή της Premier League και πλέον βλέπει την ποδοσφαιρική του κληρονομιά να αλλάζει χέρια.

Οι δύο γιοι του, Τζέιντεν (19) και Ρέιγκαν (17), έκαναν το επαγγελματικό τους ντεμπούτο με τη Μάντσεστερ Σίτι στο League Cup απέναντι στη Χάντερσφιλντ.

Και οι δύο είναι προϊόντα των ακαδημιών των των «Πολιτών» και παίζουν στη θέση του επιθετικού, συνεχίζοντας την παράδοση του πατέρα τους.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα τους έριξε ως βασικούς, σε μια βραδιά που αποτέλεσε ορόσημο για την οικογένεια Χέσκεϊ.

Ο 47χρονος πλέον Εμίλ, που εργάζεται στο προπονητικό τιμ της Λέστερ, είχε την ευκαιρία να δει τα παιδιά του να κάνουν τα πρώτα τους βήματα σε επαγγελματικό επίπεδο.