Τετέ: «4 ομάδες της Βραζιλίας έδειξαν ενδιαφέρον για εμένα το καλοκαίρι» (vid)

Μιλώντας σε Μέσο της πατρίδας του, ο Τετέ αποκάλυψε πως αυτό το καλοκαίρι υπήρξε ενδιαφέρον για τον ίδιο από 4 ομάδες της Βραζιλίας.

Ο έμπειρος άσος του Παναθηναϊκού, που έχει κομβικό ρόλο στα πλάνα της ομάδας, μίλησε σε δημοσιογράφο - YouTuber της χώρας του και αναφέρθηκε στο ενδιαφέρον που έδειξαν τέσσερις ομάδες της Βραζιλίας για την απόκτησή του μέσα στο καλοκαίρι.

Εξέφρασε μάλιστα την επιθυμία του να αγωνιστεί κάποια στιγμή στην χώρα του, επισημαίνοντας πάντως ότι είναι πολύ χαρούμενος από την παρουσία του στην Ευρώπη.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στον δημοσιογράφο και YouTuber Cartolouco:

«Έχω (θέληση να επιστρέψω στη Βραζιλία), σίγουρα. Οι βραζιλιάνικες ομάδες με προσεγγίζουν πολύ. Ακόμη και σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο, υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον. Φλαμένγκο, Μποταφόγκο, Φλουμινένσε, Κρουζέιρο. Θέλω να ζήσω κάτι που δεν έχω ζήσει ακόμα. Δεν έχω αγωνιστεί ως επαγγελματίας στη Βραζιλία, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος στην Ευρώπη».