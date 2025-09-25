ΠΑΟΚ: Προετοιμασία για Αστέρα χωρίς Πέλκα

Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στη Μεσημβρία και ξεκίνησε την προετοιμασία του για το ματς με τον Αστέρα στην Τρίπολη, έχοντας ως μοναδικό απόντα τον Δημήτρη Πέλκα.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ασπρόμαυρη ΠΑΕ:

Ο ΠΑΟΚ έπαιξε καλά σε ένα ακόμα παιχνίδι, δημιούργησε πολλές και καλές ευκαιρίες, αλλά το γκολ δεν ήρθε. Η ομάδα κρατάει τα θετικά της εμφάνισης στην πρεμιέρα της League Phase του UEFA Europa League και προετοιμάζεται για την εκτός έδρας μάχη με τον Αστέρα Τρίπολης, με στόχο την επιστροφή στις νίκες.

Οι παίκτες που βρέθηκαν στην αρχική 11άδα κόντρα στη Μακάμπιακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης στο γυμναστήριο και την πισίνα. Οι υπόλοιποι βγήκαν στο γήπεδο για ένα πρόγραμμα που περιελάμβανε προθέρμανση, παιχνίδια κατοχής, ασκήσεις τακτικής και οικογενειακό διπλό.

Μοναδικός απόντας ο Δημήτρης Πέλκας , ο οποίος υποβλήθηκε σε θεραπεία.

Την Παρασκευή (26.09) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 18:00.