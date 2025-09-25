«Τι γίνεται με Ρεμπρόφ και... Καραγκούνη στον Παναθηναϊκό - Γιατί δεν σκοράρει ο ΠΑΟΚ» (vid)

Ο Κώστας Μανωλιουδάκης για όλα τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού που ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Γιουνγκ Μπόις, αλλά και τις εξελίξεις σε διοικητικά θέματα αλλά και τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού.
Ο Χρήστος Σταθόπουλος για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και ο Σταύρος Καζαντζόγλου για εκείνο τις ΑΕΚ με... καρφιά για τη διαιτησία.
Η Ελένη Μπούντου να αναλύει την κατάσταση που επικρατεί στον ΠΑΟΚ και το άλυτο πρόβλημα στο γκολ, ο Κωνσταντίνος Τσίπτσιος με το εξαιρετικό ξεκίνημα του Μανόλο Χιμένεθ στον Άρη και ο Γιώργος Φραδελάκης με όλη την υπόλοιπη δράση στο Κύπελλο.
Ζέτα Θεοδωροκαπούλου και Βασίλης Βέργης σε ακόμη μία εκπομπή «Ο δρόμος για την κούπα by Betsson» που δεν χάνεται!