«Τι γίνεται με Ρεμπρόφ και... Καραγκούνη στον Παναθηναϊκό - Γιατί δεν σκοράρει ο ΠΑΟΚ» (vid)

To... τρίτο ημίχρονο της 2ης αγωνιστικής του Κυπέλλου στο "πιάτο" σας! Η νέα εκπομπή του SDNA «Ο δρόμος για την κούπα by Betsson» με τη Ζέτα Θεοδωρακόπουλου και τον Βασίλη Βέργη ανέλυστα όλα όσα είδαμε το τριήμερο, με σχόλια και ρεπορτάζ από όλες τις ομάδες.

Ο Κώστας Μανωλιουδάκης για όλα τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού που ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Γιουνγκ Μπόις, αλλά και τις εξελίξεις σε διοικητικά θέματα αλλά και τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού.

Ο Χρήστος Σταθόπουλος για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και ο Σταύρος Καζαντζόγλου για εκείνο τις ΑΕΚ με... καρφιά για τη διαιτησία.

Η Ελένη Μπούντου να αναλύει την κατάσταση που επικρατεί στον ΠΑΟΚ και το άλυτο πρόβλημα στο γκολ, ο Κωνσταντίνος Τσίπτσιος με το εξαιρετικό ξεκίνημα του Μανόλο Χιμένεθ στον Άρη και ο Γιώργος Φραδελάκης με όλη την υπόλοιπη δράση στο Κύπελλο.

Ζέτα Θεοδωροκαπούλου και Βασίλης Βέργης σε ακόμη μία εκπομπή «Ο δρόμος για την κούπα by Betsson» που δεν χάνεται!