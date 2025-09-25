Αποθεραπεία στον ΟΦΗ με το... μυαλό στην Κηφισιά

Ο ΟΦΗ... κινείται πλέον σε ρυθμούς Κηφισιάς μετά την νίκη του στο ματς με την Athens Kallithea για την 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Η σχετική ενημέρωση του ΟΦΗ:

«Την πρώτη τους προπόνηση μετά το ματς με την Athens Kallithea έκαναν σήμερα (25/9) οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας στο Βαρδινογιάννειο αθλητικό κέντρο.

Όσοι αγωνίστηκαν, ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας, με την προπόνηση για τους υπόλοιπους να περιλαμβάνει ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και αγωνιστικό παιχνίδι.

Ο Γιάννης Θεοδοσουλάκης συνέχισε θεραπεία.

Αύριο, Παρασκευή (26/9), οι ποδοσφαιριστές θα έχουν ρεπό. Επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο (27/9) στις 17:30, μετά το τέλος της οποίας θα γίνει γνωστή η αποστολή για τον αγώνα της Κυριακής (28/9, 19:00) με την Κηφισιά».