Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Αισιοδοξία για επιστροφή στο «Καμπ Νόου» από τον Δήμαρχο Βαρκελώνης

Η επιστροφή της Μπαρτσελόνα στο «Καμπ Νόου» δείχνει να προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, με τον Δήμαρχο της Βαρκελώνης να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνει εκεί ο αγώνας με τον Ολυμπιακό στις 21 Οκτωβρίου.

Αν και οι πινακίδες και τα έργα στον περιβάλλοντα χώρο μαρτυρούν πως ακόμη απομένει δουλειά, ο Ζομέ Κόλμπονι εμφανίστηκε αισιόδοξος.

«Σύντομα θα έχουμε ευχάριστες ανακοινώσεις. Ό,τι ωφελεί την Μπαρτσελόνα, ωφελεί και την πόλη. Η ασφάλεια είναι προτεραιότητα, αλλά έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος. Το Μονζουίκ προορίζεται μόνο για συναυλίες», τόνισε.

Βάση με τα όσα αναφέρει το Cope, η επιδίωξη των «Μπλαουγκράνα» είναι το πρώτο παιχνίδι στο ανανεωμένο «Καμπ Νόου» να γίνει στις 18 Οκτωβρίου με αντίπαλο την Τζιρόνα.

Αν όλα κυλήσουν ομαλά, τρεις ημέρες αργότερα το γήπεδο θα φιλοξενήσει και την ευρωπαϊκή αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για το Champions League.