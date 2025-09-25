Η Εθνική Νεανίδων, η πρώτη που θα αγωνιστεί στο «Γ. Βαρδινογιάννης»

Η ΕΠΟ με ανακοίνωση της γνωστοποίησε ότι η Εθνική Νεανίδων θα είναι το πρώτο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα που θα αγωνιστεί στο νέο «σπίτι» των Εθνικών ομάδων στο «Γ. Βαρδινογιάννης».

Η σχετική ενημέρωση της ΕΠΟ: «Οι πρώτοι αγώνες Εθνικής Ομάδας που θα πραγματοποιηθούν στο νεοαποκτηθέν Αθλητικό Κέντρο της ΕΠΟ "Γ. Βαρδινογιάννης" είναι τα δύο φιλικά της Εθνικής Νεανίδων με την αντίστοιχη της Ουγγαρίας στις 7 και στις 9 Οκτωβρίου (11:30 ώρα έναρξης και τα δύο). Γι αυτά τα ιστορικού χαρακτήρα ματς, ο κ. Γιώργος Παπακώστας, κάλεσε 24 παίκτριες». ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ T Πεταλωτή Ραφαηλία-Δήμητρα Scr Altach Frauen T Φόρλιακα Χριστίνα Αχαρναϊκός Τ Κωνσταντινίδου Ευανθία Σειρήνες Γρεβενών ΑΣ Α Κιουρεξίδου Ευμορφία ΠΑΟΚ Α Μπαρτζακλή Πελαγία - Γρηγορία ΑΕΚ Α Καλοκαιρινού Καλλιόπη Αχαρναϊκός Α Ντάτη Ιωάννα Κηφισιά Α Κωνιωτάκη Παρασκευή AIK Footbol Α Κώστα Ζωή-Αμαρυλλίς Αστέρας Τρίπολης Α Τσαούση Θεανώ Αχαρναϊκός Μ Μούγιου Μαρία-Ελένη ΑΕΚ Μ Βασιλούνης Αναμπέλλα AS LAVAL Μ Χαρίτου Άννα Αχαρναϊκός Μ Νάνου Ευαγγελία Παναθηναικός Μ Δρακογιαννάκη Κωνσταντίνα-Γεωργία Τρίκαλα 2011 ''ΘΕΟΝΗ'' Μ Δέλιου Παρασκευή Αγία Παρασκευή ΑΟ Μ Κολέμπα Μυρτώ Φείδων ΆΑΟ Μ Αργυρίου Παναγιώτα ΠΑΟΚ Ε Μελισσανίδης Μάριαμ Eintracht Frankfurt Ε Πλατανιά Κωνσταντίνα-Μαρία Παναθηναικός Ε Πάστρα Μαρκέλλα Αστέρας Τρίπολης Ε Κακαλέτρη Βάια Αγία Παρασκευή ΑΟ Ε Μοσχονά Γεωργία ΠΑΟΚ Ε Τζούρτζεβιτς Ηλέκτρα ΠΑΟΚ