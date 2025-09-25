Η Εθνική Νεανίδων, η πρώτη που θα αγωνιστεί στο «Γ. Βαρδινογιάννης»

Η σχετική ενημέρωση της ΕΠΟ:
«Οι πρώτοι αγώνες Εθνικής Ομάδας που θα πραγματοποιηθούν στο νεοαποκτηθέν Αθλητικό Κέντρο της ΕΠΟ "Γ. Βαρδινογιάννης" είναι τα δύο φιλικά της Εθνικής Νεανίδων με την αντίστοιχη της Ουγγαρίας στις 7 και στις 9 Οκτωβρίου (11:30 ώρα έναρξης και τα δύο). Γι αυτά τα ιστορικού χαρακτήρα ματς, ο κ. Γιώργος Παπακώστας, κάλεσε 24 παίκτριες».
|ΘΕΣΗ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΣΩΜΑΤΕΙΟ
|T
|Πεταλωτή
|Ραφαηλία-Δήμητρα
|Scr Altach Frauen
|T
|Φόρλιακα
|Χριστίνα
|Αχαρναϊκός
|Τ
|Κωνσταντινίδου
|Ευανθία
|Σειρήνες Γρεβενών ΑΣ
|Α
|Κιουρεξίδου
|Ευμορφία
|ΠΑΟΚ
|Α
|Μπαρτζακλή
|Πελαγία - Γρηγορία
|ΑΕΚ
|Α
|Καλοκαιρινού
|Καλλιόπη
|Αχαρναϊκός
|Α
|Ντάτη
|Ιωάννα
|Κηφισιά
|Α
|Κωνιωτάκη
|Παρασκευή
|AIK Footbol
|Α
|Κώστα
|Ζωή-Αμαρυλλίς
|Αστέρας Τρίπολης
|Α
|Τσαούση
|Θεανώ
|Αχαρναϊκός
|Μ
|Μούγιου
|Μαρία-Ελένη
|ΑΕΚ
|Μ
|Βασιλούνης
|Αναμπέλλα
|AS LAVAL
|Μ
|Χαρίτου
|Άννα
|Αχαρναϊκός
|Μ
|Νάνου
|Ευαγγελία
|Παναθηναικός
|Μ
|Δρακογιαννάκη
|Κωνσταντίνα-Γεωργία
|Τρίκαλα 2011 ''ΘΕΟΝΗ''
|Μ
|Δέλιου
|Παρασκευή
|Αγία Παρασκευή ΑΟ
|Μ
|Κολέμπα
|Μυρτώ
|Φείδων ΆΑΟ
|Μ
|Αργυρίου
|Παναγιώτα
|ΠΑΟΚ
|Ε
|Μελισσανίδης
|Μάριαμ
|Eintracht Frankfurt
|Ε
|Πλατανιά
|Κωνσταντίνα-Μαρία
|Παναθηναικός
|Ε
|Πάστρα
|Μαρκέλλα
|Αστέρας Τρίπολης
|Ε
|Κακαλέτρη
|Βάια
|Αγία Παρασκευή ΑΟ
|Ε
|Μοσχονά
|Γεωργία
|ΠΑΟΚ
|Ε
|Τζούρτζεβιτς
|Ηλέκτρα
|ΠΑΟΚ