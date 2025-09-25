MENU
Η Εθνική Νεανίδων, η πρώτη που θα αγωνιστεί στο «Γ. Βαρδινογιάννης»

Η ΕΠΟ με ανακοίνωση της γνωστοποίησε ότι η Εθνική Νεανίδων θα είναι το πρώτο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα που θα αγωνιστεί στο νέο «σπίτι» των Εθνικών ομάδων στο «Γ. Βαρδινογιάννης».

Η σχετική ενημέρωση της ΕΠΟ:

«Οι πρώτοι αγώνες Εθνικής Ομάδας που θα πραγματοποιηθούν στο νεοαποκτηθέν Αθλητικό Κέντρο της ΕΠΟ "Γ. Βαρδινογιάννης" είναι τα δύο φιλικά της Εθνικής Νεανίδων με την αντίστοιχη της Ουγγαρίας στις 7 και στις 9 Οκτωβρίου (11:30 ώρα έναρξης και τα δύο). Γι αυτά τα ιστορικού χαρακτήρα ματς, ο κ. Γιώργος Παπακώστας, κάλεσε 24 παίκτριες».

ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
T Πεταλωτή  Ραφαηλία-Δήμητρα Scr Altach Frauen 
T Φόρλιακα  Χριστίνα Αχαρναϊκός
Τ Κωνσταντινίδου  Ευανθία Σειρήνες Γρεβενών ΑΣ
Α Κιουρεξίδου  Ευμορφία ΠΑΟΚ
Α Μπαρτζακλή  Πελαγία - Γρηγορία ΑΕΚ
Α Καλοκαιρινού  Καλλιόπη Αχαρναϊκός
Α Ντάτη Ιωάννα Κηφισιά
Α Κωνιωτάκη Παρασκευή AIK Footbol 
Α Κώστα  Ζωή-Αμαρυλλίς Αστέρας Τρίπολης
Α Τσαούση  Θεανώ Αχαρναϊκός
Μ Μούγιου Μαρία-Ελένη ΑΕΚ
Μ Βασιλούνης  Αναμπέλλα  AS LAVAL
Μ Χαρίτου Άννα Αχαρναϊκός
Μ Νάνου Ευαγγελία Παναθηναικός
Μ Δρακογιαννάκη Κωνσταντίνα-Γεωργία Τρίκαλα 2011 ''ΘΕΟΝΗ''
Μ Δέλιου Παρασκευή Αγία Παρασκευή ΑΟ
Μ Κολέμπα  Μυρτώ Φείδων ΆΑΟ
Μ Αργυρίου Παναγιώτα ΠΑΟΚ
Ε Μελισσανίδης Μάριαμ Eintracht Frankfurt 
Ε Πλατανιά  Κωνσταντίνα-Μαρία Παναθηναικός
Ε Πάστρα  Μαρκέλλα Αστέρας Τρίπολης
Ε Κακαλέτρη  Βάια Αγία Παρασκευή ΑΟ
Ε Μοσχονά  Γεωργία ΠΑΟΚ
Ε Τζούρτζεβιτς  Ηλέκτρα  ΠΑΟΚ
