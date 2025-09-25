Πέτριτς: «Σύλλογος με απίστευτη ιστορία και τρελούς οπαδούς ο Παναθηναϊκός»

Ο Μλάντεν Πέτριτς μίλησε για τον Παναθηναϊκό αλλά και το αποψινό παιχνίδι με την Γιουνγκ Μπόις στην Βέρνη.

Ο παλαίμαχος άσος εκτελεί πλέον χρέη σχολιαστή στην ελβετική τηλεόραση και στα πλαίσια της αποψινής αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Γιούνγκ Μπόις μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την πρώην ομάδα του, ενώ εξήγησε πως οι πιθανότητες για το ματς της Βέρνης είναι μοιρασμένες.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στο κανάλι «Blue Sport»:

«Ο Παναθηναϊκός είναι ένας σύλλογος με απίστευτη ιστορία και κυρίως με φανατικούς, τρελούς οπαδούς. Αυτό ήταν κάτι που πάντα απολάμβανα όταν έπαιζα εκεί. Τα εντός έδρας παιχνίδια ήταν από τα πιο όμορφα πράγματα που μπορεί να ζήσει ένας ποδοσφαιριστής. Βλέπεις πόσο φανατισμένοι είναι οι άνθρωποι. Ζουν για την ομάδα».

Για την παρούσα κατάσταση: «Ο Παναθηναϊκός ανήκει αναμφίβολα στα μεγάλα ονόματα του ελληνικού ποδοσφαίρου – όμως οι χρυσές εποχές έχουν κάπως ξεθωριάσει. Αν κοιτάξεις μόνο τους τίτλους, ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια έχει αφήσει πίσω τον Παναθηναϊκό».

Για τη φετινή σεζόν: «Ο Παναθηναϊκός είχε κακό ξεκίνημα. Πήρε μόνο δύο βαθμούς στις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Και οι δύο ομάδες είχαν δύσκολο ξεκίνημα. Η Γιουνγκ Μπόις έχει αρχίσει να βρίσκει ρυθμό, αλλά και ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με προβλήματα. Θα έλεγα ότι οι πιθανότητες είναι αρκετά ισορροπημένες. Ένα μικρό πλεονέκτημα για τη Γιουνγκ Μπόις είναι ότι παίζει εντός έδρας».