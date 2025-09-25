ΟΦΗ: «Η φλόγα είναι ακόμα αναμμένη και θα δυναμώσει ακόμα περισσότερο»

Ο ΟΦΗ προετοιμάζεται για το πρώτο εντός έδρας ματς του στο νέο του γήπεδο και έστειλε το δικό του μήνυμα στους φίλους της ομάδας.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Ο πρώτος αγώνας στο νέο μας «σπίτι» πλησιάζει και ο κόσμος του ΟΦΗ έχει καταρρίψει κάθε προηγούμενο ρεκόρ αγοράς εισιτηρίων διαρκείας, αφού ήδη σχεδόν πέντε χιλιάδες φίλοι της ομάδας μας έχουν εξασφαλίσει τη θέση τους στο Παγκρήτιο στάδιο για την αγωνιστική σεζόν 2025-26.

Η φλόγα που άναψε τον προηγούμενο Μάιο στο Ολυμπιακό στάδιο, είναι ακόμα αναμμένη και θα δυναμώσει ακόμα περισσότερο.

Στο Παγκρήτιο στάδιο η οικογένεια μπαίνει πλέον σε πρώτο πλάνο! Όπως ΕΣΥ μεγάλωσες με τον ΟΦΗ στη ζωή σου, έχεις ΤΩΡΑ την ευκαιρία να γαλουχήσεις τον επόμενο!

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι σχεδόν το ¼ των εισιτηρίων διαρκείας που έχουν διατεθεί, αντιστοιχούν σε παιδικά, με τη νέα γενιά να δίνει φέτος δυναμικό παρών στις εξέδρες.

Ο μεγάλος μας στόχος είναι ένας! Κάθε χρονιά, όλο και περισσότερα παιδιά να βάζουν τον ΟΦΗ στη ζωή τους! Το Σαββατοκύριακο, μαζί με τους γονείς τους, να φορούν την ασπρόμαυρη φανέλα τους, να έχουν στον λαιμό το κασκόλ τους και να έρχονται στο Παγκρήτιο στάδιο για να φωνάζουν δυνατά «ΟΦΗ Ολέ»!

Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας συνεχίζεται και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 5 Οκτωβρίου. Με προσιτές τιμές για όλους και με το πρώτο παιδί έως 15 ετών ΔΩΡΕΑΝ στην εξέδρα! Για να δημιουργήσουμε μαζί τις επόμενες γενιές φιλάθλων της ομάδας μας.

Για να κάνουμε μια νέα αρχή στο νέο μας «σπίτι» και να ζήσουμε την αγωνιστική σεζόν σε ένα στάδιο γεμάτο από ομιλίτικες οικογένειες!».