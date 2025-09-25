Ενγκουμόχα: Υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ

Ο 17χρονος «σωτήρας» της Λίβερπουλ στο παιχνίδι με τη Νιούκαστλ, Ρίο Ενγκουμόχα, έβαλε την υπογραφή του σε επαγγελματικό συμβόλαιο.

Ένας από τους παίκτες που έχει κάνει κάτι παραπάνω από εντύπωση στο ξεκίνημα της σεζόν για τους «Reds», είναι ο Ρίο Ενγκουμόχα.

Ο 17χρονος Άγγλος μεσοεπιθετικός που βρέθηκε στις ακαδημίες του συλλόγου τον Σεπτέμβριο του 2024, από την Τσέλσι, έχει προλάβει να αγωνιστεί σε πέντε παιχνίδια της ομάδας του Σλοτ φέτος, εχοντας και ένα γκολ «100 τόνων» στο 90+10' στη νίκη επί της Νιούκαστλ (3-2).

Το απόγευμα της Τετάρτης (25/09) η Λίβερπουλ ανακοίνωσε πως ο νεαρός άσος υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο της καριέρας του, χωρίς όμως να αναφέρει την χρονική διάρκεια.