Κουτσμάνοβιτς στο SDNA: «Φουλ επιθετική ομάδα η Γιουνγκ Μπόις και ευάλωτη αμυντικά»

Λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη League Phase του Europa League, ο Σέρβος τεχνικός Μπόρο Κουτσμάνοβιτς, που μετρά φέτος 10 χρόνια στην Ελβετία, μοιράζεται στο SDNA την ανάλυσή του για τα δυνατά και αδύνατα σημεία της Γιουνγκ Μπόις.

Ώρα πρεμιέρας League Phase – Europa League για τον Παναθηναϊκό.

Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν το βράδυ της Πέμπτης (25/9) την Γιουνγκ Μπόις στο συνθετικό χλοοτάπητα του «Wankdorf Stadium».

Λίγες ώρες πριν από τη σέντρα το SDNA επικοινώνησε με τον Σέρβο τεχνικό, Μπόρο Κουτσμάνοβιτς που συμπληρώνει φέτος 10 χρόνια παρουσίας στην Ελβετία, έχοντας δουλέψει σε Σεντ Γκάλεν (νυν προπονητής των ακαδημιών), Γκρασχόπερς και Ζυρίχη.

Σημειωτέων πως ο Κουτσμάνοβιτς διατηρεί εξοχική κατοικία στο Αίγιο (!) και κάθε καλοκαίρι επισκέπτεται με την οικογένειά του την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές διακοπές.

«Στην Γιουνγκ Μπόις δίνουν μεγάλο βάρος στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό και θέλουν οπωσδήποτε τη νίκη.

Μετά την ήττα (4-1) από τη Βασιλεία υπήρξε μια εσωστρέφεια, ωστόσο η ηρεμία επανήλθε μετά τις δύο τελευταίες νίκες στο ελβετικό πρωτάθλημα κόντρα σε Λουγκάνο και Λουκέρνη.

Πρόκειται για μια ομάδα που παίζει δυνατά και με αυτοπεποίθηση στην έδρα της. Ο συνθετικός χλοοτάπητας δυσκολεύει όλες τις ομάδες.

Η ποδοσφαιρική φιλοσοφία της είναι φουλ επιθετική. Πιέζει ψηλά τον αντίπαλο, επιδιώκει στα κλεψίματα της μπάλας και σε γρήγορες επιθέσεις μέσω των ταχύτατων παικτών της.

Ο Κρις Μπέντια είναι ο πολυτιμότερος παίκτης και αρχισκόρερ. Πολύτιμες μονάδες είναι και οι Βιρτζίνιους, Μοντέιρ και Φάσναχτ.

Οι αδυναμίες της έχουν να κάνουν με την αμυντική λειτουργία της. Παρουσιάζεται ευάλωτη τόσο από τα άκρα, όσο κι από τον άξονα και δέχεται εύκολα το γκολ. Δεν είναι σταθερή αμυντικά και το πληρώνει.

Παίρνει δύναμη από τους οπαδούς της, χωρίς όμως η ατμόσφαιρα στο γήπεδο να είναι το ίδιο καυτή όσο στα ελληνικά γήπεδα.