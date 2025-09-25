Πρόστιμο της ΔΕΑΒ στον ΠΑΟΚ για την Λιβαδειά

H απόφαση της ΔΕΑΒ για το Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ και την παρουσία των φίλων του Δικεφάλου στη Βοιωτία.

Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) ανακοινώνει τα εξής:

1) Αφού έλαβε υπόψη της, τις αναφορές της Δ/νσης Αστυνομίας Βοιωτίας, από τις οποίες προκύπτει ότι, μετά τη λήξη του αγώνα, που διεξήχθη στο Δημοτικό Στάδιο Λειβαδιάς στις 17/09/2025, μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΠΑΕ ΠΑΟΚ, της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Βetsson, περιόδου 2025-2026, διαπιστώθηκε φαινόμενο βίας και ειδικότερα το σπάσιμο είκοσι (20) πλαστικών καθισμάτων στη Θύρα 4 από τους εκεί φιλοξενούμενους φιλάθλους του ΠΑΟΚ,

επέβαλε με την υπ’ αριθμό 22/2025 Απόφασή της, στην Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΠΑΕ ΠΑΟΚ, διοικητικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€).

Εφαρμογή άρθρου 9 του ν. 5085/2024.

2) Αφού έλαβε υπόψη της, τις αναφορές της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βοιωτίας, καθώς και την Έκθεση Παρατηρητή της ΔΕΑΒ, αναφορικά με τον αγώνα που διεξήχθη στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΕΙΒΑΔΕΙΑΣ στις 170/9/2025, μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΠΑΕ ΠΑΟΚ της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, περιόδου 2025-2026, απάλλαξε με την υπ’ αριθμό 23/2025 Απόφασή της, ανήλικο φίλαθλο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, για φθορά ενός πλαστικού καθίσματος.

Μη εφαρμογή άρθρου 9 του ν. 5085/2024.