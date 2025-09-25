Βαθμολογία Κυπέλλου Ελλάδας Betsson: Στην κορυφή Λεβαδειακός, ΟΦΗ, ΑΕΚ και Άρης

Η 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ολοκληρώθηκε με τη νίκη του Ηρακλή απέναντι στην Ηλιούπολη, διαμορφώνοντας την βαθμολογία.

Τέσσερις ομάδες, Λεβαδειακός, ΟΦΗ, ΑΕΚ και Άρης, έχουν το απόλυτο (2/2) και είναι στην κορυφή της κατάταξης, έχοντας προς το παρόν προβάδισμα για την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά.

Ο Ολυμπιακός μπήκε με νίκη στη διοργάνωση αφού νίκησε τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη, ενώ ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός δεν έπαιξαν λόγω των ευρωπαϊκών τους αγώνων και θα καλύψουν τα κενά στην «έξτρα» 5η αγωνιστική.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής

Καβάλα - Κηφισιά 1-1

Άρης - Μαρκό 1-0

Athens Kallithea - ΟΦΗ 0-1

Βόλος - Ατρόμητος 1-1

Ελλάς Σύρου - Αιγάλεω 3-0

Αστέρας Τρίπολης - Ολυμπιακός 1-2

ΑΕΛ - Λεβαδειακός 1-2

ΑΕΚ - Παναιτωλικός 2-1

Ηρακλής - Ηλιούπολη 1-0

Η βαθμολογία μετά τη 2η αγωνιστική

1. Λεβαδειακός 6 (6-2)

2. ΟΦΗ 6 (4-0)

3. ΑΕΚ 6 (3-1)

4. Άρης 6 (2-0)

5. Ατρόμητος 4 (5-3)

6. Βόλος 4 (4-2)

7. Ελλάς Σύρου 3 (5-4)

8. Ολυμπιακός 3 (2-1) *

9. Παναθηναϊκός 3 (1-0) *

10. Ηρακλής 3 (1-0) *

11. Κηφισιά 2 (2-2)

12. ΑΕΛ Novibet 1 (2-3)

13. Αστέρας AKTOR 1 (2-3)

14. Μαρκό 1 (2-3)

15. Καβάλα 1 (1-4)

16. Ηλιούπολη 0 (1-3)

17. Παναιτωλικός 0 (1-3)

18. Athens Kallithea 0 (0-2)

19. ΠΑΟΚ 0 (1-4) *

20. Αιγάλεω 0 (0-4)

* Ένα παιχνίδι λιγότερο

Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις πρώτες τέσσερις θέσεις παίρνουν απευθείας το εισιτήριο για τα προημιτελικά.

Οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 5η ως την 12η θέση θα αγωνιστούν σε μονούς αγώνες πλέι-οφ.

Οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 13η ως την 20ή θέση αποκλείονται από την συνέχεια της διοργάνωσης.

Επόμενη αγωνιστική (3ή, 28-30 Οκτωβρίου)

Ατρόμητος - Παναθηναϊκός

Ηλιούπολη - ΑΕΚ

Κηφισιά - Athens Kallithea

Λεβαδειακός - Αστέρας Τρίπολης

Ολυμπιακός - Βόλος ΝΠΣ

ΟΦΗ - Ηρακλής

Παναιτωλικός - Ελλάς Σύρου

ΠΑΟΚ - ΑΕΛ

Αιγάλεω - Άρης