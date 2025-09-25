Μεντιλίμπαρ: «Χωρίς Γιάρεμτσουκ και Σιπιόνι κόντρα στον Λεβαδειακό»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστό ότι οι Γιάρεμτσουκ και Σιπιόνι δεν θα ακολουθήσουν την αποστολή της ομάδας για την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League (27/9, 18:00). Αμφίβολοι παραμένουν Ροντινέι και Μαρτίνς για το ματς με τους Βοιωτούς.

Οι Πειραιώτες αντιμετωπίζουν στο Φάληρο τον Λεβαδειακό το προσεχή Σάββατο (27/9, 18:00) για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League, μετά την επικράτηση τους στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρας Aktor για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στις καθιερωμένες δηλώσεις του στην κάμερα της Cosmote TV, αναφέρθηκε στους τραυματίες της του Ολυμπιακού και στην πιθανότητα συμμετοχής του στο ματς κόντρα στους Βοιωτούς.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι Ροντινέι και Μαρτίνς προπονήθηκαν σήμερα (25/9) με την υπόλοιπη ομάδα και εφόσον προπονηθούν κανονικά και αύριο (26/9), τότε θα βρίσκονται στην αποστολή της ομάδας.

Αντίθετα, εκτός θα παραμείνουν οι Γιάρεμτσουκ και Σιπιόνι, με τον Αργεντινό μέσο να αντιμετωπίζει ενοχλήσεις από ντέρμπι «αιωνίων» της περασμένης Κυριακής (21/9).

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της Cosmote TV για τους τραυματίες της ομάδας:

«Ο Ροντινέι και ο Ζέλσον Μαρτίνς προπονήθηκαν σήμερα με την ομάδα. Ελπίζουμε και την Παρασκευή να μπουν με την ομάδα και αυτό θα σημαίνει πως θα βρίσκονται στην αποστολή για τον Λεβαδειακό. Ο Γιάρεμτσουκ και ο Σιπιόνι θα είναι εκτός».