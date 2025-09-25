Λίβερπουλ: Δύο εβδομάδες η τιμωρία στον Εκιτικέ για τον πανηγυρισμό του

Με όσα αναφέρουν βρετανικά δημοσιεύματα, η Λίβερπουλ αναμένεται να τιμωρήσει τον Ούγκο Εκιτικέ με αποκλεισμό δύο εβδομάδων.

Την Τρίτη (23/09) η Λίβερπουλ πήρε την πρόκριση στον τέταρτο γύρο του Λιγκ Καπ Αγγλίας καθώς νίκησε με 2-1 την Σαουθάμπτον.

Ο Ούγκο Εκιτικέ ήταν ο πρωταγωνιστής για τους «Reds», αφού έβαλε το νικητήριο γκολ αλλά εν συνεχεία αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη, καθώς έβγαλε τη φανέλα του.

«Ήταν αχρείαστο και ανόητο. Η πρώτη κάρτα ήταν ήδη περιττή. Πρέπει να ελέγχεις τα συναισθήματά σου. Αν σκοράρεις στον τελικό του Champions League στο 87ο λεπτό, ίσως να το καταλάβω. Αλλά είμαι παλιομοδίτης. Αν είχα πετύχει τέτοιο γκολ, θα πήγαινα στον Φεντερίκο Κιέζα και θα του έλεγα: ''Αυτό το γκολ είναι δικό σου''», τόνισε ο Άρνε Σλοτ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αγγλία, η Λίβερπουλ φέρεται να πήρε την απόφαση να τιμωρήσει τον παίκτη με αποκλεισμό από τους αγώνες για τις επόμενες δύο εβδομάδες.

Κάτι που θα παραδειγματικό χαρακτήρα με στόχο στο μέλλον να μην υπάρξουν άλλες απερίσκεπτες ενέργειες από πλευράς του, ή, από κάποιον συμπαίκτη του.