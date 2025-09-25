Η παρακάμερα της ΑΕΚ από τη νίκη επί του Παναιτωλικού και την αποθέωση στον Καλοσκάμη (vid)

Δείτε την παρακάμερα της ΑΕΚ από τη νίκη επί του Παναιτωλικού στην OPAP Arena, με τη γιορτινή ατμόσφαιρα στη Νέα Φιλαδέλφεια και την αποθέωση στον Δημήτρη Καλοσκάμη.

Η ΑΕΚ πέτυχε το βράδυ της Τετάρτης τη δεύτερη διαδοχική νίκη της για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, επικρατώντας 2-1 του Παναιτωλικού στην «Αγιά Σοφιά - OPAP Arena».

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την Ένωση ήταν ο MVP της αναμέτρησης, Δημήτρης Καλοσκάμης, ο οποίος έκανε την ασίστ για το πρώτο γκολ -του Φράνζι Πιερό- και πέτυχε το 2-0, με το πρώτο του «κιτρινόμαυρο» τέρμα. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε στις καθυστερήσεις ο Αγκίρε με πέναλτι.

Η κάμερα του AEK TV ήταν στη Νέα Φιλαδέλφεια και κατέγραψε όλα τα παρασκήνια της αναμέτρησης.

Δείτε εδώ: