Άρης: Θετικά νέα, με τέσσερις επιστροφές για τον Χιμένεθ

Οι τραυματισμοί στον Άρη δεν έχουν τελειωμό και ο Μανόλο Χιμένεθ πρέπει να καταστρώσει τα πλάνα του ενόψει Πανσερραϊκού

Ιδανικό το ξεκίνημα του Μανόλο Χιμένεθ στον Άρη. Ο Ισπανός τεχνικός έχει ξεκινήσει με το απόλυτο, παίρνοντας 4 νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις και δείχνοντας ικανός να κοιτάξει όλο και ψηλότερα.

Αυτό που τον εμποδίζει όμως σε μεγάλο βαθμό είναι οι πολλοί και συχνοί τραυματισμοί, με τους παίκτες της ομάδας της Θεσσαλονίκης να "πέφτουν" ο ένας μετά τον άλλον και τα προβλήματα να συσσωρεύονται.

Στα θετικά νέα, σήμερα, Πέμπτη, το προπονητικό - ιατρικό δελτίο της ΠΑΕ Άρης κάνει λόγο για επιστροφές παικτών στη διάθεση του προπονητή, κάτι που σίγουρα ανακουφίζει τον Ισπανό.

Πιο συγκεκριμένα:

"Πρωινή προπόνηση στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο περιλάμβανε το πρόγραμμα της Πέμπτης (οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ ακολούθησαν πρόγραμμα αποφόρτισης) ενόψει της εντός έδρας αναμέτρησης με τον Πανσερραϊκό (27/09, 20:30), στο πλαίσιο της 5ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League».

Ο Λόβρο Μάικιτς συμμετείχε στο πρόγραμμα, οι Ολιμπίου Μορουτσάν, Γιάννης Γιαννιώτας, Τίνο Καντεβέρε ακολούθησαν μέρος του προγράμματος, οι Φρέντρικ Γένσεν, Μιγκέλ Αλφαρέλα, Μιχάλης Βοριαζίδης έκαναν ατομικό, ενώ οι Χαμζά Μεντίλ και Κάρλες Πέρεθ συνέχισαν το πρόγραμμα θεραπείας.

Αύριο, Παρασκευή, μετά την ολοκλήρωση της απογευματινής προπόνησης στο «Δασυγένειο» θα ανακοινωθεί η αποστολή του μεθαυριανού αγώνα με την ομάδα των Σερρών. "