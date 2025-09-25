Καρσέδο: «Η Μπάγερν μπορεί να περιμένει»

Η Πάφος κατάφερε να μπει στους ομίλους του Champions League και μάλιστα στο πρώτο ματς μπόρεσε να πάρει το βαθμό της ισοπαλίας στον Πειραιά από τον Ολυμπιακό (0-0). Την επόμενη αγωνιστική (30/9) έχει ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση, καθώς θα υποδεχθεί στην Κύπρο την Μπάγερν Μονάχου.

Ο προπονητής της πρωταθλήτριας Κύπρου, Χουάν Κάρλος Καρσέδο, πάντως δεν σκέφτεται ακόμη το μεγάλο ματς της Τρίτης κόντρα στους Βαυαρούς. Ο Ισπανός τεχνικός ξεκαθάρισε ότι η ομάδα του οφείλει να έχει στραμμένη την προσοχή της στο άμεσο αγωνιστικό μέλλον και όχι στο σπουδαίο ευρωπαϊκό ραντεβού με την πρωταθλήτρια Γερμανίας:

«Σκεφτόμαστε μόνο το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Έτσι πρέπει να προσεγγίσουμε το πρόγραμμα. Όταν έχεις ματς όπως αυτό με την Μπάγερν, το μυαλό μπορεί εύκολα να πάει εκεί, αλλά εμείς επικεντρωνόμαστε στο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό Λευκωσίας. Η Μπάγερν μπορεί να περιμένει».