Αντιπρόεδρος Καλαμάτας: «Ο κόσμος να στηρίξει την προσπάθεια της ομάδας – Οι διαιτητές θα κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει»

Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Καλαμάτα, κ. Γιώργος Ράλλης, μίλησε στην επίσημη ιστοσελίδα της Μαύρης Θύελλας. Σχολίασε το ξεκίνημα της ομάδας μας, έκανε κάλεσμα στον κόσμο για το επερχόμενο ματς με την Ηλιούπολη, ενώ στη συνέχεια μίλησε και για το κομμάτι της διαιτησίας.

Αρχικά, αναφέρθηκε στο ξεκίνημα της Καλαμάτας στο πρωτάθλημα: «Από τη στιγμή που η ομάδα έχει ένα παιχνίδι εντός έδρας και ένα παιχνίδι εκτός έδρας και έχει κερδίσει και τα δυο, το ξεκίνημα θεωρείται ιδανικό».

Στη συνέχεια, ο αντιπρόεδρος της ομάδας μας θέλησε να στείλει το μήνυμά του στον κόσμο: «Το μήνυμα που θέλω να στείλω είναι αυτονόητο, πρέπει να στηρίξει την προσπάθεια της ομάδας όπως τόσο καιρό έχει κάνει και μάλιστα μετά την περσινή χρονιά που είχε αυτό το άτυχο αποτέλεσμα, όπου πραγματικά δημιουργήθηκε ρεκόρ προσέλευσης και μάλιστα χωρίς κανένα επεισόδιο. Για το παιχνίδι με την Ηλιούπολη την Κυριακή στις 17:00 το κάλεσμα είναι επιβεβλημένο, με την έννοια ότι ο κόσμος θα έρθει να δει μια ομάδα η οποία θα πρωταγωνιστήσει, έχει ως στόχο το πρωτάθλημα και φυσικά θέλει τον κόσμο δίπλα της, αλλά φυσικά και την αξιόμαχη Ηλιούπολη».

Αναφορικά με το κομμάτι της διαιτησίας, θεώρησε αυτονόητο πως οι διαιτητές θα κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει τόσο για την Καλαμάτα όσο και για όλες τις ομάδες: «Η αρχή μας είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση ούτε φέτος να ασχοληθούμε με τους ορισμούς των διαιτητών και αυτό είναι και προσωπική μου άποψη. Εκείνο που προέχει και εκείνο που έχει σημασία είναι η αγωνιστική κατάσταση και η αγωνιστική συμπεριφορά της ομάδας. Πρέπει να ξεφύγουμε από αυτή την ιστορία με τους διαιτητές και να μη το μυθολογούμε. Ειδικά τώρα, σε αυτή την κατάσταση που υπάρχει στην ΕΠΟ τα πράγματα πηγαίνουν σαφώς προς το καλύτερο. Πιστεύω πως θα καταφέρουμε να αποφύγουμε και τους ξένους διαιτητές, γιατί η διαιτησία στέκεται στο ύψος της. Αλλά το σωστό είναι να μην ασχολούμαστε με οποιονδήποτε ορίζεται για τα παιχνίδια. Θεωρούμε αυτονόητο πως θα κάνει τη δουλειά του όπως πρέπει, όχι μόνο για εμάς αλλά και για τις άλλες ομάδες της κατηγορίας».

Καταλήγοντας, θέλησε να σχολιάσει και τα όσα αναπαράγονται από τις αντίπαλες ομάδες, παρότι το πρωτάθλημα έχει μόλις λίγες εβδομάδες που έχει ξεκινήσει: «Ο καθένας διαχειρίζεται την κατάσταση που έχει στα χέρια του. Εμείς διαχειριζόμαστε την ΠΑΕ Καλαμάτα και ό,τι έχει να κάνει με την ομάδα. Οι άλλες ομάδες, δεν χρειάζεται να πω ποιες, όλες πρέπει να κάνουν κατά τη γνώμη μου το ίδιο, να κοιτούν τον δικό τους οργανισμό. Μόνο έτσι θα πορευτεί καλύτερα το σύστημα, αλλά θα είναι καλό και για το ποδόσφαιρο. Καλό θα είναι η Καλαμάτα να ασχολείται με τα δικά της και η κάθε ομάδα με τα δικά της. Τα υπόλοιπα πράγματα περισσότερο θα κάνουν κακό παρά καλό. Και αυτό με αφορμή ρεπορτάζ άλλων ομάδων τα οποία δεν παρακολουθώ. Παιχνίδια των άλλων που δεν έχω δει με τα μάτια μου δεν μπορώ να πω το οτιδήποτε. Παιχνίδια που έχω δει με τα μάτια μου μπορώ να έχω άποψη. Αλλά έχω εμπιστοσύνη στη σημερινή κατάσταση της ΕΠΟ/ΚΕΔ και πιστεύω ότι τα πράγματα βαίνουν προς το καλύτερο».