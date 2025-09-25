Ανακοίνωσε πρώην του Παναθηναϊκού η Αναγέννηση Καρδίτσας

Η Αναγέννηση Καρδίτσας προχώρησε σε μία σημαντική προσθήκη, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Αργύρη Καμπετσή με θητεία μεταξύ άλλων σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και την δεύτερη ομάδα της Ντόρτμουντ!

Η σχετική ανακοίνωση:

«Καλώς ήρθες Αργύρη!

Η ΠΑΕ Αναγέννηση Καρδίτσας ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Αργύρη Καμπετσή.

Ο Καμπετσής είναι γεννηθείς στις 6/5/1999 και αγωνίζεται ως επιθετικός. Έχει μία σημαντική διαδρομή στο ελληνικό ποδόσφαιρο αλλά και στο εξωτερικό, με παρουσίες σε ομάδες του τοπ επίπεδου.

Την περσινή αγωνιστική περίοδο φόρεσε τη φανέλα της Καρμιώτισσας στην Α' Εθνική της Κύπρου καθώς επίσης και της Ντιοσγκιόρι στην Ουγγαρία. Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Βίλεμ και στη β' ομάδα της Ντόρτμουντ. Με τους πράσινους μάλιστα πραγματοποίησε τις περισσότερες συμμετοχές μέχρι τώρα στην καριέρα του το διάστημα 2018-2023. Έχει χριστεί διεθνής με όλες τις μικρές Εθνικές ομάδες και συγκεκριμένα έχει αγωνιστεί μέχρι την Ελπίδων.

Καλωσορίζουμε τον Αργύρη στην οικογένεια της Αναγέννησης Καρδίτσας και του ευχόμαστε να έχει υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας!».