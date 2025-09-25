«Ο δρόμος για την κούπα by Betsson» ξανά στις επάλξεις απόψε στις 19:00, με Κύπελλο και... ευρωπαϊκό αέρα!

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη web tv του SDNA! Ζέτα Θεοδωρακόπουλου και ο Βασίλης Βέργης παρουσιάζουν σήμερα στις 19:00 τη κυπελλική Betsson εκπομπή: Με το τρίτο ημίχρονο από όλες τις μάχες του διήμερου, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, αλλά και ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό που κινούνται σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς!

Το Κύπελλο Ελλάδας Betssonτραβάει ξανά όλα τα βλέμματα, με αναμετρήσεις γεμάτες ένταση, πάθος και στιγμές που έκοψαν την ανάσα.

Στην εκπομπή «Ο δρόμος για την κούπα by Betsson» θα δείτε όσα συνέβησαν στους αγώνες, ανάλυση φάσεων αλλά και όλα τα παραλειπόμενα, με το... τρίτο ημίχρονο των αναμετρήσεων.

Με οικοδεσπότες τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και τον Βασίλη Βέργη, η εκπομπή θα σας μεταφέρει την ατμόσφαιρα, θα παρουσιάσει παρασκήνια και θα αναδείξει κάθε λεπτομέρεια γύρω από το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Χρήστος Σταθόπουλος, Κώστας Μανωλιουδάκης, Ελένη Μπούντου, Σταύρος Καζαντζόγλου, Κωνσταντίνος Τσίπτσιος και Γιώργος Φραδελάκης με όλο το ρεπορτάζ από τις αναμετρήσεις του Κυπέλλου, αλλά και τις ευρωπαϊκές μάχες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού στο Europa League.

