«Ο Ιωαννίδης θέλει να γίνει βασικός στην Σπόρτινγκ αντί του Σουάρες»

Η πορτογαλική «A Bola» γράφει ότι ο Φώτης Ιωαννίδης στοχεύει στο να κερδίσει τη θέση του βασικού φορ της Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Ως αλλαγή αγωνίζεται προς το παρόν στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας ο Φώτης Ιωαννίδης, αλλά πέτυχε το πρώτο του γκολ. Σύμφωνα με την «Α Bola», ο Ρουί Μπόρζες εκτιμά ότι δεν αρκεί στον Έλληνα φορ να μπαίνει ως αλλαγή, αλλά θέλει να γίνει βασικός.

Οι Πορτογάλοι, ιδιαίτερα μετά την εμφάνισή του και το γκολ που πέτυχε με τη Μορεϊρένσε, υποστηρίζουν ότι ο 25χρονος απολαμβάνει την εμπιστοσύνη του προπονητή του, αλλά στοχεύει σε κάτι μεγαλύτερο και αυτό δεν είναι άλλο από το να γίνει βασικός αφήνοντας πίσω τον Λουίς Σουάρες.

Αν και ο Κολομβιανός φορ βρίσκεται περισσότερο καιρό στην ομάδα και μετρά ήρη 4 γκολ και 3 ασίστ, σε οκτώ ματς, ο Ιωαννίδης έχει την αυτοπεποίθηση πως θα καθιερωθεί μέσα στη σεζόν. Εξάλλου, ήδη ο Μπόρζες δήλωσε ότι έχει ευχάριστο πονοκέφαλο με δύο καλούς επιθετικούς στο ρόστερ του.

