Νέα φιλική επικράτηση για την ομάδα γυναικών του Ολυμπιακού

Σε πολύ καλή κατάσταση ενόψει της νέας σεζόν, βρίσκεται η ομάδα ποδοσφαίρου Γυναικών του Ολυμπιακού.

Την Τετάρτη (24/9) το βράδυ, τα κορίτσια του Ολυμπιακού νίκησαν εύκολα με 6-0 τον Θρίαμβο Χαϊδαρίου στον Ασπρόπυργο, σε ένα ακόμα φιλικό προετοιμασίας για την αγωνιστική περίοδο 2025-26.

Στο τέταρτο «τεστ» προετοιμασίας τους για τη νέα σεζόν, οι «ερυθρόλευκες» κυριάρχησαν απόλυτα στον Ασπρόπυργο, έπαιξαν ωραίο ποδόσφαιρο και έφτασαν άνετα στη νίκη επί της ομάδας του Χαϊδαρίου, με χατ-τρικ της Βενιαμίν και τρία ακόμα γκολ των Φεγγούλη, Πελεκούδα και Λόγου.

Πιο αναλυτικά, στο 10ο λεπτό του ματς, η Βενιαμίν άνοιξε το σκορ (0-1) με κεφαλιά, έπειτα από ωραία σέντρα της Γιάννου από τα δεξιά, ενώ στο 15’, η Φεγγούλη διπλασίασε τα τέρματα του Ολυμπιακού. Τρία λεπτά αργότερα, η Πελεκούδα «έγραψε» το 3-0, μετά από ασίστ της Τζανή, με την Βενιαμίν να «χτυπάει» ξανά (40’), διαμορφώνοντας το 4-0 του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος, ο Ολυμπιακός «βρήκε» δίχτυα άλλες δύο φορές, αφού έφτασε στο 5-0, με σουτ εκτός περιοχής της Λόγου (62’), ενώ η Βενιαμίν, με ασίστ της Φεγγούλη, διαμόρφωσε το τελικό 6-0 στον Ασπρόπυργο, στο 68ο λεπτό.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Αναστάσιος Φλέγγας): Μαντζακοπούλου, Φεγγούλη, Ματζάνα, Μυλωνά, Ξυλούρη, Ιωαννίδη, Πελεκούδα, Λόγου, Γιάννου, Τζανή, Βενιαμίν (αγωνίστηκαν και οι Βαλκάνη, Σιαπλαούρα).