Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: «Στο 'Μονζουίκ' η αναμέτρηση»

Παρά τις συνεχείς προσπάθειες των Καταλανών, αλλά και τις δηλώσεις του Τζοάν Λαπόρτα περί επιστροφής στο «Καμπ Νου», όλα δείχνουν ότι η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό (21/10) θα διεξαχθεί στο «Μονζουίκ».

Σύμφωνα με τις τελευταίες ενδείξεις, το ιστορικό Ολυμπιακό Στάδιο της Βαρκελώνης θα φιλοξενήσει τη σπουδαία μάχη των «ερυθρόλευκων» με την Μπαρτσελόνα, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, την 21η Οκτωβρίου.



Μάλιστα, έξω από το γήπεδο έχουν ήδη τοποθετηθεί πινακίδες και χαρτιά που ανακοινώνουν απαγόρευση στάθμευσης στον περιβάλλοντα χώρο· κάτι που, σύμφωνα με το ισπανικό μέσο El Chiringuito, επιβεβαιώνει πως τόσο ο αγώνας με την Παρί Σεν Ζερμέν (1/10) όσο και εκείνος με τον Ολυμπιακό θα διεξαχθούν στο «Μονζουίκ».

Τις προηγούμενες ημέρες, ο πρόεδρος των «μπλαουγκράνα», Τζοάν Λαπόρτα, είχε υπογραμμίσει ότι ο σύλλογος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι δύο αυτές αναμετρήσεις να πραγματοποιηθούν στο ανακαινισμένο «Spotify Camp Nou». Ωστόσο, όπως φαίνεται, κάτι τέτοιο δεν θα καταστεί εφικτό.