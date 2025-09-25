Κρις Μπεντιά: Ο Ιβοριανός «killer» της Γιουνγκ Μπόις στο δρόμο του Παναθηναϊκού! (vid)

Το SDNA γράφει για το νέο αστέρι της Γιουνγκ Μπόις, Κρις Μπεντιά, ο οποίος με επτά γκολ στην τρέχουσα σεζόν αποτελεί τον μεγαλύτερο πονοκέφαλο για την άμυνα του Παναθηναϊκού! Ο Ιβοριανός φορ που είχε ως πρότυπο τον Αντεμπαγιόρ.

Ο Κρις Μπεντιά έχει ήδη σκοράρει επτά γκολ για τη Γιουνγκ Μπόις σε όλες τις διοργανώσεις φέτος. Ο Ιβοριανός επιθετικός έφτασε στη Βέρνη στις 2 Φεβρουαρίου και μέσα σε λίγους μήνες έχει εξελιχθεί στον απόλυτο σταρ της ελβετικής ομάδας!

Η βροχή έπεφτε ασταμάτητα στο «Ναρόντνι Στάντιον» της Μπρατισλάβα. Ο αγωνιστικός χώρος είχε μετατραπεί σε... βούρκο λόγω της μεγάλης ποσότητας νερού. Στο πρώτο τέταρτο της αναμέτρησης, ο Εντιμίλσον Φερνάντες είχε μια έμπνευση και έβγαλε μια βαθιά μπαλιά. Ο Αλάν Βιρζινίους και ο Κρις Μπεντιά έκαναν σπριντ, και ο δεύτερος χρησιμοποίησε τόσο έξυπνα το σώμα του ώστε κανένας αμυντικός δεν μπόρεσε να τον εμποδίσει να τελειώσει τη φάση.

Αυτό το 1-0 επί της Σλόβαν Μπρατισλάβα στα μέσα Αυγούστου αποτέλεσε το προτελευταίο βήμα της Γιουνγκ Μπόις για την επιστροφή της στο Γιουρόπα Λιγκ. Το τελευταίο έγινε μία εβδομάδα αργότερα με το 3-2 στη ρεβάνς στη Βέρνη. Ο Μπεντιά σκόραρε ξανά, κάνοντας το 2-0, και στη συνέχεια έδωσε την ασίστ για το τρίτο γκολ του Αρμίν Γκίγκοβιτς.

«Αυτά τα παιχνίδια με τη Σλόβαν με έβαλαν στον δρόμο μου. Και είναι ωραίο να βρίσκομαι σε αυτό το μονοπάτι», τόνισε ο Μπεντιά. Πριν από το ταξίδι στη Σλοβακία, ο 29χρονος φορ είχε σκοράρει μόνο δύο φορές απέναντι στους ερασιτέχνες της Κουρτετέλ (4-1) στο Κύπελλο. Στη συνέχεια όμως πέτυχε τρία γκολ απέναντι σε Λουγκάνο (3-1) και Λουκέρνη (2-1), συμβάλλοντας καθοριστικά ώστε η Γιουνγκ Μπόις να μείνει κοντά στους πρωτοπόρους της ελβετικής Super League.



Ο Ιβοριανός γνωρίζει ότι είναι στη μοίρα κάθε επιθετικού να περνάει διακυμάνσεις στην απόδοση του. Ένα σουτ που πριν από λίγο καιρό κατέληγε εύκολα στα δίχτυα, πλέον δεν έβρισκε στόχο ούτε σε άδεια εστία!

Έτσι ένιωσε στην πρώτη του περίοδο με την Γιουνγκ Μπόις. Άλλωστε, αποκτήθηκε τον Φεβρουάριο ως «μεγάλη ελπίδα» του ελβετικού συλλόγου, Φάνταζε ως ο επιθετικός που θα έδινε με τα γκολ του ένα αξιοπρεπές τέλος σε μια μακρά και δύσκολη σεζόν. Μετά από τρία γκολ στα δύο πρώτα ματς, ακολούθησε ξηρασία εννέα αγώνων. «Αυτό είναι το ποδόσφαιρο», λέει ο Μπεντιά. «Δεν πρέπει να το βάζεις στο μυαλό σου. Το αφήνεις πίσω και επικεντρώνεσαι στο επόμενο παιχνίδι».

Θυμάται τις πρώτες προπονήσεις με τον Τζόρτζιο Κοντίνι, τις βιντεοαναλύσεις και τις στιγμές που συνειδητοποιούσε ότι δεν είχε εκτελέσει ακριβώς το πλάνο όπως ήθελε ο προπονητής.



«Ο Κοντίνι ξέρει ακριβώς πώς πρέπει να παίζει η ομάδα», λέει. «Η δουλειά μου είναι να σκοράρω και να ακούω τις οδηγίες του». Ο Μπεντιά γελάει: «Είναι πάντα πίσω μου και με διορθώνει αμέσως αν δει κάτι που δεν του αρέσει. Μαθαίνω πολλά έτσι και προοδεύω».



Ο Αφρικανός άσος παραδέχεται πως χρειάστηκε χρόνο για να συνηθίσει το 4-4-2, το σύστημα που προτιμά ο Κοντίνι, καθώς δεν το έπαιζε συχνά στις προηγούμενες ομάδες του. Η καλοκαιρινή προετοιμασία τον βοήθησε να αφομοιώσει την συγκεκριμένη διάταξη, γνωρίζοντας τι κάνουν οι συμπαίκτες του. «Αυτά τα αυτοματοποιημένα τρεξίματα δεν κάνουν το γκολ πιο εύκολο, αλλά σίγουρα δημιουργούν περισσότερες ευκαιρίες».

Στην πραγματικότητα, άπαντες στη Γιουνγκ Μπόις θα ήθελαν να αποδείξει η ομάδα την αλήθεια των παραπάνω ισχυρισμών. Όμως το περασμένο Σάββατο στο Μπρίγκλιφελντ απέναντι στην Άαραου δεν σκόραρε και η ομάδα του αποκλείστηκε από το Κύπελλο μετά την ήττα 1-0 στον δεύτερο γύρο.



«Δεν μπήκαμε με την ίδια ενέργεια όπως στα προηγούμενα παιχνίδια», παραδέχθηκε ο Μπεντιά, που επίσης δεν ξεχώρισε. Όμως το να σκέφτεται το παρελθόν δεν είναι στη φύση του. Από παιδί μιμούνταν τον Εμάνουελ Αντεμπαγιόρ και δεν φανταζόταν ποτέ ότι θα γινόταν κι εκείνος τόσο ψηλός και δυνατός όσο ο πρώην αστέρας της Μάντσεστερ Σίτι.

Η ίδια νοοτροπία ισχύει και για τις ευρωπαϊκές περιπέτειες που δεν πήγαν όπως θα ήθελε. Τον Ιανουάριο του 2024, ο Μπεντιά αποχώρησε από τη Σερβέτ για την Ουνιόν Βερολίνου, με απολογισμό 31 γκολ σε 68 ματς. Η Bundesliga αποτελούσε πάντα στόχο του, του ταίριαζε το γρήγορο, επιθετικό στυλ παιχνιδιού. Κι ήταν ο τότε προπονητής της γερμανικής ομάδας, Νέναντ Μπιέλιτσα, ο οποίος του έδειξε ότι τον ήθελε πολύ.

Όμως, μετά από μόλις επτά συμμετοχές, κατάλαβε ότι δεν είναι όλα όπως φαίνονται. «Αν οι άνθρωποι που αποφασίζουν δεν σε στηρίζουν, πρέπει να το δεχτείς», λέει ο Μπεντιά, που δεν χάρηκε ούτε με τον δανεισμό στη Χαλ, στην αγγλική Championship. «Δεν μετανιώνω. Ήθελα πραγματικά να πάρω την ευκαιρία στη Bundesliga. Και ξέρω ότι μπορώ να σταθώ σε αυτό το επίπεδο»



Στη Γιουνγκ Μπόις ο Μπεντιά έχει ξανά την ευκαιρία να δείχνει τις ικανότητές του. Είναι δανεικός από την Ουνιόν μέχρι το καλοκαίρι του 2026, με τον σύλλογο της Βέρνης να διατηρεί οψιόν αγοράς. Ο ίδιος λέει ότι δεν σκέφτεται τι θα συμβεί στο μέλλον. Θέλει μόνο να δίνει πάντα το 100%. Ξέρει όμως ότι η Γιουνγκ Μπόις μπορεί να λειτουργήσει σαν βιτρίνα, που ίσως του δώσει μια δεύτερη ευκαιρία σε ένα από τα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Ιδίως αν συνεχίσει να είναι τόσο αποτελεσματικός όσο στη βροχερή Μπρατισλάβα, τώρα που η Γιουνγκ αντιμετωπίζει ως μεγάλη πρόκληση την αποψινή αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό...



Δείτε το γκολ του Κρις Μπεντιά κόντρα στη Σλόβαν Λίμπερετς...