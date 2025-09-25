Καλοσκάμης: «Όταν έβαλα το γκολ ανατρίχιασα»! (vid)

Ο Δημήτρης Καλοσκάμης ήταν εξαιρετικός στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Παναιτωλικό και αναδείχτηκε MVP του αγώνα.

O Δημήτρης Καλοσκάμης αναδείχθηκε COSMOTE TELEΚOM MVP της ΑΕΚ στον αγώνα Κυπέλλου με τον Παναιτωλικό (2-1), μέσα από την ψηφοφορία μεταξύ των μελών της επίσημης κοινότητας της ΠΑΕ ΑΕΚ στο Viber.

O νεαρός μεσοεπιθετικός πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση, βγάζοντας την ασίστ στο πρώτο γκολ της ομάδας μας και πετυχαίνοντας λίγο αργότερα το πρώτο του τέρμα με την κιτρινόμαυρη φανέλα.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Καλοσκάμης μίλησε στην κάμερα του AEK TV για την εξέλιξη του αγώνα, αλλά και το πώς ένιωσε τη στιγμή που έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα και άκουσε τον κόσμο να φωνάζει το όνομά του.

«Ήταν σημαντικό, ο κόουτς μας ζήτησε να βγάλουμε αντίδραση. Πιστεύω στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πάρα πολύ καλοί, βγάλαμε αυτή την αντίδραση. Βέβαια μετά, κάτσαμε, που αυτό δεν πρέπει να γίνεται. Πρέπει από το πρώτο έως το 90ό λεπτό να κυριαρχούμε στο παιχνίδι. Παρόλα αυτά, είναι σημαντικό που νικήσαμε και πάμε παρακάτω», τόνισε αρχικά.

Για το γκολ που πέτυχε: «Ανατρίχιασα εκείνη τη στιγμή, πολύ ωραίο συναίσθημα κι ελπίζω να γίνει πολλές φορές ακόμα».