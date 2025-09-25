Βρούτσης: «Ο ΠΑΟΚ δικαιούται να βρει χώρο στο Καυτανζόγλειο»

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας στο ΕΡΤnews αναφέρθηκε στα γήπεδα που η πολιτεία παραχώρησε στις ομάδες μπάσκετ αλλά και στα γήπεδα των ομάδων της Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Ωρίμασε μέσα από την πορεία του διαλόγου που είχαμε και δικαιωματικά και ο Ολυμπιακός πήρε το γήπεδο του στο ΣΕΦ, όπως το πήρε αντίστοιχα και ο Παναθηναϊκός στο ΟΑΚΑ.

Το τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ με την ομάδα του και με το γήπεδο του είναι καθαρά θέμα του ΠΑΟΚ. Αυτό που οφείλω εγώ να κάνω ως υπουργός Αθλητισμού, που πρέπει να παραδεχθώ ότι είχαν κατά έναν τρόπο αγνοηθεί οι ομάδες της Θεσσαλονίκης.

Το λέω δημόσια αυτό για πρώτη φορά έχουν συνομιλητή που λέει ότι έχουν δίκιο και είμαστε δίπλα τους, ο ΠΑΟΚ θα βρει, θα βρει χώρο που το ζήτησε και το δικαιούται μέσα στο Καυταντζόγλειο, όπως βρήκε και ο Ηρακλής.

Θα κάνουμε τα πάντα για να υποδεχθούμε τον ΠΑΟΚ και να τον κάνουμε να νιώσει ικανοποιημένος και τον Άρη μέσα στο Αλεξάνδρειο, που αυτή τη στιγμή το ετοιμάζουμε μέσα από τη νέα του διοίκηση για το μπάσκετ εννοώ, ανακατασκευάζουμε το Αλεξάνδρειο με τον Άρη δίπλα και θα δούμε τι θέλει, ό, τι επιθυμεί».