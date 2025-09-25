Άντερσον: Αντιμέτωπος με φυλάκιση για οφειλές διατροφής

Ο Άντερσον Λουίς ντε Αμπρέου Ολιβέιρα, ο άλλοτε χαφ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρούς νομικούς μπελάδες στη Βραζιλία

Σύμφωνα με δικαστική απόφαση στο Πόρτο Αλέγκρε, ο 37χρονος καλείται να καταβάλει άμεσα το ποσό των 167.000 ευρώ για καθυστερημένες πληρωμές διατροφής. Αν δεν εξοφλήσει τις οφειλές του, κινδυνεύει με 30 ημέρες φυλάκισης σε καθεστώς πλήρους εγκλεισμού. Εναλλακτικά, αν οι φυλακές δεν διαθέτουν χώρο, προβλέπεται “ημι-ανοιχτό” καθεστώς, που θα του επιτρέπει να εργάζεται ή να σπουδάζει την ημέρα και να επιστρέφει το βράδυ.

Η υπόθεση σχετίζεται με οφειλές που αφορούν ανήλικα παιδιά και εκκρεμούσαν έως τον περασμένο Ιούλιο, όπως ανέφερε ο δικηγόρος του, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το όνομα του Άντερσον απασχολεί τη δικαιοσύνη. Το 2020 είχε βρεθεί στο μικροσκόπιο για συμμετοχή σε υπόθεση ξεπλύματος χρημάτων μέσω κρυπτονομισμάτων, συνολικού ύψους 5,55 εκατομμυρίων ευρώ, στο Ρίο Γκράντε ντο Σουλ.

Παρά τα νομικά του προβλήματα, ο Άντερσον παραμένει μια εμβληματική μορφή για τους φίλους της Γιουνάιτεντ. Με τους «Κόκκινους Διαβόλους» κατέκτησε τέσσερα πρωταθλήματα Αγγλίας και το Champions League του 2008, ενώ σε εθνικό επίπεδο πανηγύρισε το Κόπα Αμέρικα το 2007 και το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 2008.