FMD: Οι πιθανότητες πρόκρισης του ΠΑΟΚ μετά την ισοπαλία με την Μακάμπι (pic)

«Οριακή» είναι πλέον η πρόκριση του ΠΑΟΚ, σύμφωνα με το Football Meets Data, το οποίο δίνει 50% πιθανότητα για να βρεθεί ο Δικέφαλος στην προνομιούχο 24άδα.

Μεταξύ πρόκρισης και αποκλεισμού βρίσκονται οι Θεσσαλονικείς, σύμφωνα με τους αλγορίθμους, οι οποίοι του δίνουν 50% πρόκρισης στην επόμενη φάση του Europa League.

Οι πιθανότητες, όπως είναι φυσιολογικό, μειώθηκαν μετά την εντός έδρας «γκέλα» του ΠΑΟΚ απέναντι στους πρωταθλητές Ισραήλ, με τον Δικέφαλο να έχει πλέον δύο σερί εκτός έδρας αγώνες με Θέλτα και Λιλ, αμφότερα μέσα στον Οκτώβριο.

Μόλις στο 4% βρίσκεται το ποσοστό του Δικεφάλου για να βρεθεί στην πρώτη 8άδα και να προκριθεί απευθείας στους «16» της διοργάνωσης, κάτι το οποίο δεν φαντάζει πιθανό στην παρούσα φάση.