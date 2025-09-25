«Κατοστάρισε» με τον ΠΑΟΚ ο Οζντόεφ

Την 100ή του συμμετοχή με τον ΠΑΟΚ «έγραψε» χθες (24/9) ο Μαγκομέντ Οζντόεφ, με τον Ρώσο μέσο να διανύει την τρίτη του σεζόν με τον Δικέφαλο.

Τα εκατό παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ σε όλες τις διοργανώσεις έφτασε ο Μαγκομέντ Οζντόεφ, ο οποίος αγωνίστηκε για πρώτη φορά με τον Δικέφαλο στις 10 Αυγούστου 2023 απέναντι στη Χάιντουκ στην Κροατία για τα προκριματικά του Conference League σε μια αναμέτρηση που ολοκληρώθηκε ισόπαλη 0-0.

Ο Ρώσος μέσος έχει αγωνιστεί σε 62 αναμετρήσεις για τη Super League, σε πέντε για το Κύπελλο Ελλάδος και οι υπόλοιπες 33 είναι σε αγώνες για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Σε αυτά τα 100 παιχνίδια έχει σημειώσει 10 τέρματα, με τα οκτώ να είναι για το πρωτάθλημα και τα άλλα δύο σε ευρωπαϊκούς αγώνες.