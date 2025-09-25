Παναιτωλικός: Τα εισιτήρια για Παναθηναϊκό - Δυνατότητα αγοράς όσοι βρέθηκαν στο γήπεδο στα προηγούμενα ματς

Στη διάθεση των φίλων του Παναιτωλικού βρίσκονται τα εισιτήρια για τον κυριακάτικο αγώνα με τον Παναθηναϊκό, όπου δυνατότητα αγοράς έχουν όσοι πήραν τουλάχιστον ένα εισιτήριο στους προηγούμενους αγώνες για το πρωτάθλημα και για το Κύπελλο και απο ένα οι κάτοχοι διαρκείας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου η ομάδα μας υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 9.00 το βράδυ στο γήπεδο Παναιτωλικού για τη Stoiximan Super League 2025-2026. Καλούμε τους φιλάθλους να δώσουν δυναμικό παρών και να υποστηρίξουν την ομάδα μας να διεκδικήσει τη νίκη.

Η ψηφιακή διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας συνεχίζεται, ενώ όπως κάθε Τετάρτη θα είναι αύριο ανοικτά τα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο (από 8.30 π.μ. έως 3.30 μ.μ.) για παροχή οδηγιών σε όσους αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην ψηφιακή συναλλαγή.

Από σήμερα είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα εισιτηρίων της ΠΑΕ Παναιτωλικός https://tickets.panetolikos.gr/ και τα απλά εισιτήρια του αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Δυνατότητα αγοράς έχουν όσοι αγόρασαν τουλάχιστον ένα εισιτήριο στους προηγούμενους αγώνες για το πρωτάθλημα (με Ατρόμητο και Βόλο) και για το κύπελλο (με Άρη). Επίσης οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας μπορούν να αγοράσουν επιπλέον ένα απλό εισιτήριο.

Υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στη μεγάλη εξέδρα (Θύρες 1 και 2) με τιμή 30 ευρώ και στο πέταλο (Θύρα 6) με τιμή 16 ευρώ.

Για παιδιά που γεννήθηκαν από 01.01.2010 και μετά, η τιμή του εισιτηρίου για τις Θύρες 1 και 2 είναι 12 ευρώ.

Για παιδιά που γεννήθηκαν από 01.01.2020 και μετά, η είσοδος είναι δωρεάν με υποχρεωτική έκδοση εισιτηρίου μηδενικής τιμής από τα εκδοτήρια.

Τα παιδιά πρέπει να έχουν το αντίστοιχο εισιτήριο και να συνοδεύονται από ενήλικα, που τα έχει προσθέσει στο ψηφιακό πορτοφόλι του.

Με την ολοκλήρωση της αγοράς απλών εισιτηρίων (κανονικών και παιδικών) παρέχεται ο κωδικός εισιτηρίου (barcode), με τη χρήση του οποίου πρέπει να προστεθεί στο ψηφιακό πορτοφόλι, μέσω της εφαρμογής Gov.gr wallet από κινητό τηλέφωνο (Android και iOS).

Για την είσοδο στο γήπεδο είναι απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικού ταυτοποίησης όπως αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης κ.λ.π., όταν ζητηθεί.

Δεν είναι εφικτή η είσοδος στο γήπεδο με κανέναν άλλο τρόπο.

Στο https://tickets.gov.gr μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη του εισιτηρίου στο ψηφιακό πορτοφόλι και την είσοδο στα γήπεδα.

Η διαδικασία προσθήκης του εισιτηρίου στο Gov.gr Wallet είναι ανεξάρτητη από την αγορά του εισιτηρίου και η ΠΑΕ δεν εμπλέκεται στη διαδικασία αυτή. Για τεχνικά προβλήματα στο Gov.gr wallet θα πρέπει να αποταθείτε στο Gov.gr – Εξυπηρέτηση Πολίτη.

Οι Θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν δύο ώρες πριν (7.00 μ.μ.) και καλούνται οι φίλαθλοι να προσέλθουν έγκαιρα για την αποφυγή συνωστισμού.

Το Σάββατο θα είναι ανοικτά τα εκδοτήρια από τις 10.00 π.μ. έως τις 2.00 μ.μ. Την Κυριακή, ημέρα του αγώνα, θα είναι ανοικτά τα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο από τις 10.00 π.μ. έως τη 1.00 μ.μ. και στη συνέχεια τα εκδοτήρια από 4.00 μ.μ. έως 9.00 μ.μ. για εξυπηρέτηση των φιλάθλων οι οποίοι είναι άνω των 67 ετών, ΑΜΕΑ, για έκδοση παιδικών εισιτηρίων μηδενικής τιμής και παροχή οδηγιών σε όσους αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην ψηφιακή συναλλαγή.