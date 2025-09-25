Τελευταία τέτοια περίπτωση, ήταν ο Μάριος Μιτάι. Καταλάβαινες με την πρώτη ματιά τι μπορεί να κάνει αυτό το παιδί. Και ποιο είναι το potential που έχει. Από την… ΑΕΚ Β’, έκανε μεταγραφή 3,5 εκατ. στην Λοκομοτίβ Μόσχας. Σπάνιο ταλέντο, σπάνια προσωπικόητα, σπάνια πάστα ποδοσφαιριστή. Τρία χρόνια μετά την πώληση του, η ΑΕΚ έχει στα χέρια της το επόμενο μεγάλο πρότζεκτ…

Ένα πρότζεκτ, το οποίο επι της ουσίας, αποτελεί δώρο του Παναθηναϊκού καθώς είναι φανερό, πως οι άνθρωποι του Τριφυλλιού, δεν εκτίμησαν σωστά τις προοπτικές του Δημήτρη Καλοσκάμη. Ο ένας χρόνος που έκατσε στο Περιστέρι, ήταν αρκετός για να προκαλέσει το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού. Και να καταλήξει εν τέλει, στην ΑΕΚ που κινήθηκε πιο αποφασιστικά και τον… άρπαξε, με τον Ατρόμητο που είχε πληρώσει μόνο τα τροφεία του να βάζει στα ταμεία του πάνω από 1 εκατ. Ποσό, που μπορεί εκείνη την ώρα να φαινόταν μεγάλο αλλά ήδη αντιλαμβανόμαστε περί τίνος πρόκειται.

Η ΑΕΚ, έχει στα χέρια της ξανά μετά από χρόνια, έναν «μικρό» ο οποίος, όχι απλά παίζει σαν… μεγάλος. Αλλά περιμένεις από εκείνον και τη διαφορά. Είναι σημαντικό επίσης ότι η Ένωση αντιπαραθέτει, έστω κι αν δεν είναι δικό της δημιούργημα, εννοώ προϊόν των τμημάτων υποδομής της, απέναντι στον ανταγωνισμό, ένα νέο ελληνικό πρότζεκτ που είχε τόσο μεγάλη ανάγκη. Οι άλλοι (μεταξύ άλλων πολλών τα τελευταία χρόνια) Κωνσταντέλια, Κωστούλα, Βαγιαννίδη και η ΑΕΚ στο… μηδέν. Πλέον, έχει το δικό της μεγάλο πρότζεκτ. Που οι πλανήτες… ευθυγραμμίστηκαν με τέτοιον τρόπο, ώστε να αποκτηθεί μέσα από τα χέρια του Ολυμπιακού με κίνηση ματ του Μάριου Ηλιόπουλου και να έρθει σε μια ΑΕΚ που ο νέος προπονητής λατρεύει να δουλεύει με νέα παιδιά. Το έκανε σε όλες τις ομάδες του με αποκορύφωμα την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, είναι βέβαιο πως θα το κάνει και εδώ.

«Έχω ιδιαίτερη χαρά για τον Καλοσκάμη. Σε όσες ομάδες έχω δουλέψει πάντα προσπαθούσα να βρω νέα ταλέντα για να εξελιχθούν μαζί μας. Γι’ αυτό πήραμε τον Καλοσκάμη, έχει εξαιρετική νοοτροπία. Όταν έχασε την ευκαιρία στη Λάρισα είπα πως δεν έχει σημασία. Θα βάλει κάποια γκολ, κάποια θα τα χάσει, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι αποτελεί το μέλλον της ΑΕΚ και του ελληνικού ποδοσφαίρου».

Τα λόγια του Μάρκο Νίκολιτς έχουν ιδιαίτερη σημασία προφανώς. Πιο σημαντικό όμως είναι το πως διαχειρίστηκε την περίπτωση του όλο αυτό το διάστημα. Και πως τον δούλεψε για να τον έχει έτοιμο στο σωστό τάιμινγκ. Όλο αυτό το διάστημα. Από τον εφιάλτη στην Ολλανδία όπου την ίδια στιγμή που έβγαζε μάτια διέλυε την κλείδα του μέχρι σήμερα. Που γνωρίζει την αποθέωση. Μόνο που δεν ξέρω ποια είναι μεγαλύτερη στιγμή για τον ίδιο. Το τελείωμα εν στάσει χθες, μια έμπνευση προϊόν της σπάνιας πάστας που αναφέραμε και παραπάνω και της μεγάλης ποιότητας που διαθέτει ή η εμπιστοσύνη που του έδειξε ο προπονητής στο AEL FC Arena. Όπου αποφάσισε να τον ρίξει στη μάχη όταν η μπάλα έκαιγε…

Και μπορεί η μπάλα να μην πήγε μέσα στο πλασέ που επιχείρησε όμως η εικόνα του, η ποδοσφαιρική αλητεία - με την καλή έννοια - που έβγαλε, το ότι έπαιρνε συνεχώς πρωτοβουλίες και ζητούσε την μπάλα κινούμενος με τέτοια άνεση στο γήπεδο λες και έχει ξαναβρεθεί σε τέτοιες συνθήκες πίεσης , είναι στοιχεία που δείχνουν αφενός τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες αλλά και την προσωπικότητα που έχει. Στοιχεία που τα είδαμε και χθες. Όπου πέραν της ασίστ και του γκολ, έχει πραγματοποιήσει μια ολοκληρωμένη εμφάνιση. Μια εμφάνιση που είναι μόνον η αρχή για ένα παιδί που ήρθε για να μείνει. Ένα παιδί που με την πρώτη ματιά αντιλαμβάνεσαι πως είναι μια σπάνια πάστα ποδοσφαιριστή, με στοιχεία που κουμπώνουν στο σύγχρονο ποδόσφαιρο όπως ταχύτητα, τεχνική κατάρτιση και δύναμη. Βασικό ζητούμενο για τον ίδιο πλέον είναι η λέξη: δουλειά. Και το πως κάθε μέρα θα γίνεται καλύτερος. Έτσι θα μάθουμε και το ταβάνι του…