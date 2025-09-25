Πανσερραϊκός: «Λιοντάρι» και ο Κάλινιν

Παίκτης του Πανσερραϊκού είναι ο Ίγκος Κάλινιν, με τον 30χρονο αριστερό μπακ να γίνεται κάτοικος Σερρών την επόμενη σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ίγκορ Κάλινιν, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας και θα φοράει τη φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος.

O Ίγκορ είναι γεννημένος στις 11/11/1995 στην Ουκρανία, ωστόσο έχει και Ρωσική υπηκοότητα, έχει ύψος 1.85, αγωνίζεται ως αριστερός μπακ και μέχρι πρότινος ανήκε στην Ροστόφ, ωστόσο τα τελευταία χρόνια φορούσε τη φανέλα της Φακελ Βορονεζ ως δανεικός.

Έχει αγωνιστεί στην Μαριούπολη, στην Λουγκάνσκ, στη Βόλγκαρ, στην Κρασνοντάρ, στην Ρούμπιν Καζάν, στη Διναμό Μόσχας και στην Ουράλ και μετράει 170 συμμετοχές και 17 ασίστ.

Έχει υπάρξει διεθνής με τις ομάδες Νέων της Ουκρανίας.

Ίγκορ καλώς ήρθες στην οικογένεια των λιονταριών».