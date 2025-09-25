ΑΕΚ: Αποθεώθηκε στην OPAP Arena ο μικρός Μιχαήλ από οπαδούς και παίκτες (vid)

Στην OPAP Arena βρέθηκε χθες ο μικρός φίλος της ΑΕΚ, Μιχαήλ, ο οποίος συγκίνησε τους πάντες με τα όσα είπε στην τελετή βραβείων του ΠΣΑΠΠ για τη μάχη με τον καρκίνο που έδωσε και βγήκε νικητής. Και κατά τη διάρκεια του αγώνα, όταν έγινε αντιληπτός από την εξέδρα, γνώρισε την αποθέωση με ένα ζεστό χειροκρότημα, αλλά και μετά το τέλος του αγώνα.
Μάλιστα, άνθρωποι του Παναιτωλικού του έδωσαν μια φανέλα, όπως και αυτοί τη ΑΕΚ, ενώ και παίκτες της Ένωσης, όπως ο Βίντα, αλλά και ο Μάριος Ηλιόπουλος, του έδωσαν μια ζεστή αγκαλιά.
@billiouu Ο Μιχαήλ επισκέφθηκε ξανά την OPAP Arena και συνάντησε τους φίλους του ✨ Ένας μεγάλος μαχητής και πραγματικός ήρωας 🦸🏻♂️ #aekfc #aek #cancersurvivor #football #fypgreece @AEK FC ♬ Viva La Vida Coldplay sped up - ol