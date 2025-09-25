Ένα Σαββατοκύριακο «γεμάτο» ΠΑΟΚ-Αστέρας

Ούτε ένας, ούτε δύο, αλλά πέντε αγώνες μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Αστέρα AKTOR θα διεξαχθούν το προσεχές Σαββατοκύριακο (27-28/9).

Το προσεχές Σαββατοκύριακο οι ποδοσφαιρικές «μάχες» μεταξύ του Δικεφάλου και των Αρκάδων θα είναι πολλές, συγκεκριμένα πέντε διαφορετικές, σε ανδρικό, γυναικείο αλλά και ακαδημίες.

Τρεις αναμετρήσεις θα διεξαχθούν στη Θεσσαλονίκη, ενώ οι υπόλοιπες δύο θα λάβουν χώρα στην πρωτεύουσα της Αρκαδίας, την Τρίπολη.

Ξεκινώντας χρονικά, το Σάββατο (27/9) στις 11:00 στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Λόλα στη Σουρωτή η πρωταθλήτρια Κ17 του ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την αντίστοιχη του Αστέρα, ενώ στις 13:30 στο ίδιο γήπεδο οι δύο ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες και για το πρωτάθλημα της Κ15.

Στις 12:00 στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Τρίπολης για τη Super League K19 αυτή τη φορά, ο Αστέρας θα φιλοξενήσει τον Κυπελλούχο Δικέφαλο του Πέτρου Τσιαπακίδη.

Την Κυριακή (28/9) παίρνουν «σκυτάλη» στις 16:00 οι γυναίκες σε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι για τη 2η αγωνιστική Women's Football League, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στη Νέα Μεσημβρία την ομάδα του Αστέρα Τρίπολης, δύο «παραδοσιακά» δυνατές ομάδες της κατηγορίας.

Τέλος, στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» της Τρίπολης, η ομάδα του Σάββα Παντελίδη θα αντιμετωπίσει το σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου για την 5η αγωνιστική της Super League, με την αναμέτρηση να ξεκινά στις 20:30 και τις δύο ομάδες να... καίγονται για τη νίκη.

Αναλυτικά οι αγώνες του Σαββατοκύριακου (27-28/9):