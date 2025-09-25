Σκόουλς: «Ο Ράσφορντ ήταν ντροπή για τη Γιουνάιτεντ, ευτυχώς που έφυγε»!

Λάβρος ο Πολ Σκόουλς για τον πρώην επιθετικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Μάρκους Ράσφορντ δέχτηκε πολλά αρνητικά σχόλια τα τελευταία χρόνια, αλλά δίνει τις απαντήσεις του τις τελευταίες εβδομάδες στην Μπαρτσελόνα, έχομτας έως τώρα δύο γκολ και μια ασίστ σε έξι ματς, σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο 27χρονος Αγγλος επιθετικός, παραχωρήθηκε δανεικός από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς ήταν εκτός σχεδιασμού του Ρούμπεν Αμορίμ, ενώ πέρσι είχε παίξει δανεικός στην Αστον Βίλα. Το καλοκαίρι έκανε το όνειρο του πραγματικότητα φορώντας τη φανέλα της φημισμένης ισπανικής ομάδας, αλλά πολλοί ήταν αυτοί που προέβλεπαν πως δεν θα τα καταφέρει στη Βαρκελόνη.

Ο Ράσφορντ όμως έχει προσαρμοστεί στην πρωταθλήτρια Ισπανίας, η οποία ξεκίνησε ήδη τις διαπραγματεύσεις με τη Γιουνάιτεντ για να τον κρατήσει στο ρόστερ της και τα επόμενα χρόνια, όπως επιθυμεί διακαώς άλλωστε και ο ίδιος. Η παλιά δόξα πάντως των «κόκκινων διαβόλων», Πολ Σκόουλς, μίλησε με σκληρά λόγια για τον διεθνή επιθετικό:

«Κανείς δεν μπορεί ν' αμφισβητήσει την ποδοσφαιρική ποιότητα του Ράσφορντ, αλλά ως άνθρωπος έδειξε ποιος είναι με τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε στην ομάδα που τον ανέδειξε. Ηταν ντροπή για τη Γιουνάιτεντ και ευτυχώς που έφυγε».