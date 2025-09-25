Με κόσμο στην Τρίπολη ο ΠΑΟΚ - Τι ισχύει με τα εισιτήρια

Ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται την Κυριακή (28/9 20:30) στην Τρίπολη απέναντι στον Αστέρα, έχοντας μάλιστα τη συμπαράσταση των φιλάθλων του - Τι ισχύει με τα εισιτήρια

Οι φίλοι του Δικεφάλου θα έχουν τη δυνατότητα να παρευρεθούν στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» της Τρίπολης, προκειμένου να στηρίξουν την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου στην αναμέτρηση της 5ης αγωνιστικής της Super League απέναντι στον τοπικό Αστέρα.

Στη Θύρα 4 του γηπέδου θα τοποθετηθούν οι «ασπρόμαυροι», με την κυκλοφορία των εισιτηρίων να ξεκινάει σήμερα (25/9) και την τιμή τους να ανέρχεται στα 25 ευρώ.

Η διάθεση των εισιτηρίων πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας του Αστέρα AKTOR, πατώντας εδώ, ενώ περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να βρείτε εδώ.