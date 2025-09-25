Σκόουλς: «Ο Ράσφορντ αποτέλεσε ντροπή για τη Γιουνάιτεντ»

Ο Μάρκους Ράσφορντ έχει δεχθεί σκληρή κριτική τα τελευταία χρόνια, ωστόσο τις τελευταίες εβδομάδες δείχνει να απαντά μέσα στο γήπεδο με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, μετρώντας ήδη δύο γκολ και μία ασίστ σε έξι συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο 27χρονος Άγγλος επιθετικός παραχωρήθηκε δανεικός από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς δεν υπολογιζόταν από τον Ρούμπεν Αμορίμ. Την περσινή σεζόν είχε αγωνιστεί επίσης δανεικός στην Άστον Βίλα, ενώ φέτος έκανε πραγματικότητα το όνειρό του να φορέσει τη φανέλα των «μπλαουγκράνα». Παρά τις αμφιβολίες που υπήρχαν για την παρουσία του στη Βαρκελώνη, ο Ράσφορντ δείχνει να προσαρμόζεται άμεσα στην πρωταθλήτρια Ισπανίας.

Μάλιστα, η Μπαρτσελόνα έχει ήδη ξεκινήσει επαφές με τη Γιουνάιτεντ για την παραμονή του ποδοσφαιριστή και τα επόμενα χρόνια – κάτι που αποτελεί και προσωπική επιθυμία του ίδιου.

Ωστόσο, ο παλαίμαχος άσος της Γιουνάιτεντ, Πολ Σκόουλς, δεν μάσησε τα λόγια του:

«Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την ποδοσφαιρική ποιότητα του Ράσφορντ, αλλά ως άνθρωπος έδειξε το πραγματικό του πρόσωπο με τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε στην ομάδα που τον ανέδειξε. Ήταν ντροπή για τη Γιουνάιτεντ και ευτυχώς που έφυγε».