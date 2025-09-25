Αρτέτα: «Ο Έζε έχει ακόμη πολλά να δείξει»

Ο Εμπερετσί Έζε βρήκε για πρώτη φορά δίχτυα με τη φανέλα της Άρσεναλ, στη νίκη με 2-0 επί της Πορτ Βέιλ για το League Cup την Τετάρτη, με τον Μικέλ Αρτέτα να εμφανίζεται πεπεισμένος ότι ο Άγγλος μεσοεπιθετικός θα χαρίσει κι άλλες «μαγικές στιγμές» όσο ενσωματώνεται στην ομάδα.

Ο Έζε, που αποκτήθηκε τον περασμένο μήνα από την Κρίσταλ Πάλας έναντι 68 εκατ. λιρών, άνοιξε το σκορ στο 8’ με ψύχραιμο τελείωμα, ενώ ο Λεάντρο Τροσάρντ διαμόρφωσε το τελικό 2-0 προς το τέλος του αγώνα.

«Αγωνίστηκε πολύ κεντρικά απέναντι σε μια ομάδα που έπαιξε με 5-4-1, ιδιαίτερα συμπαγής στον άξονα, εκεί όπου δύσκολα βρίσκεις χώρους. Είναι όμως πολύ ικανός με την μπάλα», δήλωσε ο Αρτέτα. «Χρειάζεται λίγο ακόμη χρόνο για να μάθει καλύτερα τις κινήσεις των νέων του συμπαικτών, αλλά στη συνέχεια θα βγάζει πιο συχνά τέτοιες ενέργειες. Συνολικά είχε πολύ καλή παρουσία – έχει ακόμα πολλά να δώσει».

Ο Ισπανός τεχνικός πρόσθεσε: «Στόχος μας είναι να τον φέρνουμε στις κατάλληλες θέσεις, εκεί όπου μπορεί να δημιουργήσει τις μαγικές του στιγμές και να κάνει τη διαφορά για την ομάδα».

Στην επόμενη φάση του League Cup, η Άρσεναλ θα υποδεχθεί τη Μπράιτον, ενώ την Κυριακή δοκιμάζεται εκτός έδρας με τη Νιούκαστλ για την Premier League.