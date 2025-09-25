Από τρίτος τερματοφύλακας, πρώτος και MVP της Μακάμπι στην Τούμπα: «Από τα καλύτερα ματς της ζωής μου»

ΠΑΟΚ και Μακάμπι έμειναν στο μηδέν, στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League, με τους Ισραηλινούς να αποθεώνουν τον κίπερ τους, Ρόι Μισπάτι: «Ήταν ένα από τα καλύτερα ματς της ζωή μου».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προσέγγιση των ΜΜΕ του Ισραήλ, βγάζοντας εν γένει ικανοποίηση για το 0-0 της Μακάμπι. όπως σημειώνουν: «Οι πρωταθλητές της χώρας είχαν ευκαιρίες να κερδίσουν το παιχνίδι, αλλά από την άλλη, μια εξαιρετική εμφάνιση του Ρόι Μισπάτι έσωσε έναν πολύτιμο βαθμό».

«Ήταν ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που είχα στην καριέρα μου», είπε ο κίπερ των Ισραηλινών στο φινάλε, ο οποίος ξεκίνησε τη σεζόν ως τρίτος τερματοφύλακας της ομάδας!

«Έχω περάσει πολλά στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, έχουμε κερδίσει δύο πρωταθλήματα. Δεν είμαι παιδί, έχω παίξει σχεδόν 80 παιχνίδια εδώ. Είναι αλήθεια, λοιπόν, η αρχή της σεζόν ήταν περίπλοκη για μένα και δεν θα επεκταθώ σε πολλές λεπτομέρειες, αλλά ερχόμουν σε κάθε προπόνηση και σε κάθε παιχνίδι για να δείξω ποιος είμαι. Μετά συνέβη αυτό που συνέβη και πήρα ξανά τη θέση. Ο προπονητής μου ξέρει τι αξίζω, έχουμε περάσει πολλά μαζί».

Μιλώντας για το αγωνιστικό σκέλος, ο Μισπάτι ανέφερε πως: «Από το πρώτο λεπτό, ήρθαμε για να δείξουμε την ικανότητά μας. Χαίρομαι που βρήκαμε με έναν βαθμό. Ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι, δημιουργήσαμε καταστάσεις. Υπήρχε πολύ καλή ατμόσφαιρα, δεν ακούγαμε ο ένας τον άλλον, αλλά έχουμε συνηθίσει να παίζουμε σε αυτά τα γήπεδα, με αυτήν την ατμόσφαιρα».

Ειδική μνεία κάνουν οι Ισραηλινοί και στον Γίρι Παβλένκα, τονίζοντας πως: «για σημαντικό μέρος του αγώνα, η Μακάμπι Τελ Αβίβ ήταν πιο επικίνδυνη, αλλά οι εξαιρετικές ικανότητες του τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, εμπόδισαν τον Πέρετζ να πανηγυρίσει».

Σε κάθε περίπτωση, ο προπονητής Ζάρκο Λάζτιτς, μπορεί να είναι ικανοποιημένος από τον βαθμό στην Ελλάδα, αφού η Μακάμπι Τελ Αβίβ ξεκίνησε την περσινή σεζόν με τέσσερις συνεχόμενες ήττες...