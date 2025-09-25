Γιανγκ Μπόις: Η αρκούδα-φύλακας! (vids)

Η ιστορία του ποδοσφαιρικού συλλόγου από τη Βέρνη που βρίσκει στο δρόμο του ο Παναθηναϊκός έχει πολλά παράξενα.

Σαν βγεις στον πηγαιμό για τη Βέρνη, θα διαπιστώσεις ότι είναι μια πόλη που αποπνέει ηρεμία και τάξη. Δεν τη λένε τυχαία «πρωτεύουσα των ρολογιών». Κι όμως, στο ποδόσφαιρο η πρωτεύουσα της Ελβετίας φιλοξενεί έναν σύλλογο που από την αρχή έσπασε τα στερεοτυπικά καλούπια. Οι «Young Boys», τα Νέα Παιδιά, περισσότερο από έναν αιώνα μετά την ίδρυσή τους το 1898, έχουν καταφέρει να γράψουν την ιστορία τους όχι μόνο με τίτλους αλλά και με μια σειρά από παραξενιές.

Η πρώτη και πιο χαρακτηριστική ιδιορρυθμία είναι το ίδιο τους το όνομα. Όταν οι νεαροί φοιτητές που ίδρυσαν την ομάδα έψαχναν πώς να τη βαφτίσουν, αποφάσισαν να κάνουν ένα μικρό… πείραγμα σ’ έναν σύλλογο που υπήρχε ήδη, τους Old Boys της Βασιλείας. Έτσι προέκυψε το «Young Boys»: όχι γιατί όλοι τους ήταν ιδιαίτερα νέοι, αλλά ως ειρωνική αντιπαράθεση.

Στα γερμανικά, την επίσημη γλώσσα του καντονιού, η επιλογή πέρασε σχεδόν απαρατήρητη, αλλά στα αγγλικά ηχεί παιδική, ίσως και αφελής. Παρά τα χαμόγελα που προκαλεί διεθνώς, στη Βέρνη το όνομα έγινε σημαία και κομμάτι της ταυτότητας της πόλης.

Από νωρίς η ομάδα έδειξε διάθεση πρωτοπορίας. Στις αρχές του 20ού αιώνα, οι Young Boys έγιναν η πρώτη ποδοσφαιρική ομάδα στον κόσμο που δημιούργησε εστιατόριο και εκμεταλλεύθηκε εμπορικά τον χώρο του γηπέδου της, ήδη από τη δεκαετία του 1920! Σε μια εποχή όπου οι κερκίδες ήταν απλές ξύλινες κατασκευές, στο Wankdorf της Βέρνης μπορούσες να δεις έναν αγώνα καθισμένος σε αναπαυτικό βελούδινο μαξιλάρι (!) και ταυτόχρονα να απολαύσεις φαγητό. Η κίνηση αυτή δεν ήταν απλώς καινοτομία, αλλά και ένδειξη ότι ο σύλλογος αντιμετώπιζε το ποδόσφαιρο ως κοινωνικό γεγονός, σχεδόν σαν πανηγύρι για όλη την πόλη.

Από τις πιο γοητευτικές παραδόσεις είναι το περίφημο «YB Quarter Hour», το… τέταρτο της ομάδας. Το σύνθημα ξεκίνησε τη δεκαετία του 1950, όταν η ομάδα συνήθιζε να πετυχαίνει ανατροπές ή καθοριστικά γκολ στο τελευταίο δεκαπεντάλεπτο των αγώνων (τότε μεσουρανούσε στο ελβετικό ποδόσφαιρο, με τέσσερις συνεχόμενους τίτλους από το 1957 ως το 1960). Οι φίλαθλοι άρχισαν να μιλούν για μια «μαγική ώρα» όπου όλα ήταν πιθανά. Έκτοτε, το 75ο λεπτό έγινε το άτυπο σημείο εκκίνησης μιας ιδιαίτερης ψυχολογίας: οι αντίπαλοι αγχώνονταν, οι παίκτες του YB έπαιρναν θάρρος και οι κερκίδες ζούσαν μια δική τους τελετουργία.

Το «YB Quarter Hour» δεν εξηγείται στατιστικά πια: Είναι λίγες οι φορές που η ομάδα αλλάζει τη ροή των παιχνιδιών στο τέλος τους. Αποτελεί, όμως, ένα κομμάτι μυθολογίας που εξακολουθεί να ζει στα πανό και στα συνθήματα. Ο κόσμος το υπενθυμίζει στην ομάδα, οπότε μην ξαφνιαστείτε αν δείτε απόψε την εξέδρα να ανάβει στο 75’ του ματς εναντίον του Παναθηναϊκού, ειδικά αν το σκορ δεν ευνοεί τη γηπεδούχο.

Η έδρα της ομάδας, το Wankdorf, προσθέτει ένα ακόμα κεφάλαιο σε αυτή την παράξενη ιστορία. Το αρχικό στάδιο χτίστηκε το 1925 και έγινε παγκοσμίως γνωστό το 1954, όταν εκεί διεξήχθη ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το θρυλικό «Θαύμα της Βέρνης» με τη νίκη της Δυτικής Γερμανίας επί της Ουγγαρίας.

Όταν κατεδαφίστηκε το παλιό γήπεδο και στη θέση του ανεγέρθηκε το σύγχρονο Stade de Suisse, πολλοί φίλοι της ομάδας ένιωσαν ότι κάτι χάθηκε. Μπορεί τα οικοδομικά υλικά όντως να άλλαξαν, αλλά το όνομα έμεινε: Το 2020 το παραδοσιακό όνομα Wankdorf επανήλθε επισήμως, ύστερα από πίεση των οπαδών και μια χορηγική συμφωνία.

Το όνομα, βέβαια, δημιούργησε άθελά του και μία διεθνή παρεξήγηση: Στα γερμανικά, Wankdorf σημαίνει απλώς «το χωριό Wank», χωρίς καμία περίεργη χροιά. Όμως, στα αγγλικά η λέξη wank είναι η λέξη που χρησιμοποιείται στην αργκό για τον αυνανισμό! Ο συνδυασμός, λοιπόν, των Young Boys με το γήπεδό Wankdorf προκαλεί αθέλητα γέλια και πειράγματα στους αγγλομαθείς. Για τους Ελβετούς δεν υπάρχει τίποτα αστείο, αλλά για τους ξένους δημοσιογράφους το όνομα του γηπέδου συχνά γίνεται αφορμή για λογοπαίγνια…

Το νέο Wankdorf πάντως δεν έμεινε στα ονόματα. Ήταν από τα πρώτα στάδια στην Ευρώπη που επένδυσαν συστηματικά στην οικολογία, με φωτοβολταϊκά στη στέγη που τροφοδοτούν ενεργειακά τον χώρο. Ο χλοοτάπητάς του είναι υβριδικός, συνδυάζοντας φυσικό και τεχνητό γρασίδι, κάτι που το καθιστά πρακτικό για πολλαπλές χρήσεις, αλλά παράλληλα προκάλεσε αντιδράσεις σε παραδοσιακούς φιλάθλους που νοσταλγούν το παλιό χορτάρι.

Γύρω από το γήπεδο, οι οπαδοί έδωσαν τη δική τους πινελιά. Σημαντικό σύμβολο είναι η αρκούδα, το ζώο-έμβλημα της Βέρνης. Η παρουσία αγαλμάτων και σιντριβανιών με αρκούδες στην πόλη συνδέθηκε φυσιολογικά με το κίτρινο-μαύρο του YB. Σε πολλές πορείες προς το γήπεδο, φουσκωτές αρκούδες και μασκότ συνόδευαν τους φιλάθλους, μετατρέποντας τον αγώνα σε γιορτή. Ακόμα και δίπλα στο στάδιο, η μορφή της αρκούδας έχει γίνει ανεπίσημος φύλακας της ομάδας.

Μια λεπτομέρεια που λίγοι γνωρίζουν είναι η ύπαρξη της «κόκκινης τιμητικής θέσης» στο γήπεδο. Ανάμεσα σε χιλιάδες μαύρα και κίτρινα καθίσματα, μια μοναδική κόκκινη θέση ξεχωρίζει. Είναι αφιερωμένη σε παλιούς θρύλους της ομάδας ή σε ειδικούς επισκέπτες και λειτουργεί ως συμβολικός τρόπος να συνδέεται το παρόν με το παρελθόν. Η θέση αποδίδεται σε κάθε ματς σε έναν από τους θρύλους της ομάδας να παρακολουθήσει τον αγώνα κι αν αυτός δεν τα καταφέρει, τότε μένει κενή.

Η σχέση της ομάδας με την ιστορία της έγινε εμφανής και στα 125 χρόνια από την ίδρυση. Τότε, στο Ιστορικό Μουσείο της Βέρνης παρουσιάστηκε μια έκθεση που δεν περιορίστηκε σε κύπελλα και φωτογραφίες. Περιλάμβανε διαδραστικά παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, ενώ οι επισκέπτες μπορούσαν να γνωρίσουν και τον χώρο πίσω από το μουσείο, όπου είχε παιχτεί ένα από τα πρώτα ματς του συλλόγου το 1898. Ήταν μια γιορτή που έδειξε πως η Young Boys δεν είναι απλώς ένας ποδοσφαιρικός οργανισμός, αλλά ζωντανό κομμάτι της πόλης.

Στις κερκίδες, ιδιαίτερο βάρος έχει η «Ostkurve», η ανατολική εξέδρα όπου συγκεντρώνονται οι πιο φανατικοί οπαδοί. Εκεί παρουσιάζονται τα μεγάλα πανό, τα συνθήματα και οι οργανωμένες χορογραφίες που δίνουν στο Wankdorf μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Είναι η καρδιά του γηπέδου και ένας από τους λόγους που η Βέρνη θεωρείται «ποδοσφαιρική» πόλη, παρά την ήσυχη φήμη της.

Από την καθημερινότητα του συλλόγου δεν λείπουν οι πολιτιστικές συνεργασίες. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το πρότζεκτ με το συγκρότημα Züri West, που κατέληξε σε συλλεκτική έκδοση ρούχων και αντικειμένων εμπνευσμένων από τον τίτλο του 2018. Το ποδόσφαιρο συνάντησε τη μουσική και δημιούργησε μια γέφυρα ανάμεσα σε διαφορετικές όψεις της ελβετικής ταυτότητας.