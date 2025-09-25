Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Μακάμπι περνά από ακτίνες Χ ο Τύπος, ασχολείται με το σημερινό ματς του Παναθηναϊκού και με τα όσα έγιναν χθες στο Κύπελλο.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΑΛΟΥΠΗΣ - LIVE SPORT

Δύο πράγματα επιβεβαιώνονται σχεδόν σε κάθε παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Ότι ο Παβλενκα είναι ένας εκπληκτικός τερματοφύλακας. Και ότι η ομάδα του Λουτσέσκου βάζει γκολ μόνο με αίτηση ή με αυτογκόλ του αντιπάλου. Κάπως έτσι τρίτωσε το κακό για τον Δικέφαλο. Την περασμένη εβδομάδα έχασε με το ταπεινωτικό 4-1 από τον Λεβαδειακό στο Κύπελλο, την Κυριακή ήρθε 0-0 με τον Παναιτωλικό στο πρωτάθλημα και χθες έμεινε πάλι στο 0-0 με την Μακάμπι για το Europa. Και πάλι καλά που δεν έχασε στο τέλος. Από την περασμένη σεζόν λέγαμε ότι δεν είναι μόνο πρόβλημα ποιότητας των διαθέσιμων σέντερ φορ, που έτσι κι αλλιώς ήταν "λίγοι" για τον Δικέφαλο, αλλά ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει έναν συγκεκριμένο τρόπο για να αξιοποιήσει κάποιον από τους επιθετικούς του. Να πει, δηλαδή, ότι έχει προσαρμόσει την ανάπτυξή του ώστε να αξιοποιεί τις όποιες ικανότητες του Τσάλοφ, που δεν βάζει γκολ ούτε κατά τύχη, όπως έδειξε και χθες...

Και να που έχει έρθει φέτος ένα κανονικό "9άρι", και όχι τα... β' διαλογής του περσινού ρόστερ. Και πάλι ο ΠΑΟΚ είναι σαν να παίζει με δέκα. Δεν φτάνει ποτέ η μπάλα στα πόδια ή το κεφάλι του Γιακουμάκη, ο οποίος είναι κινητικός και με καλές τοποθετήσεις... Μέχρι τώρα, λοιπόν, ο Γιακουμάκης κινδυνεύει να γίνει κι αυτός... Τσάλοφ. Να παίζει και να είναι σαν να μην παίζει.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΠΕΤΟΠΟΥΛΟΣ - SPORTDAY

Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει την προσπάθειά του απόψε στο Europa League με αντίπαλο τη Γιούνγκ Μπόις στην Ελβετία. Πρόκειται για μία καλή ομάδα με κάμποσα σκαμπανεβάσματα... Προφανώς το μεγάλο ερωτηματικό δεν είναι οι Ελβετοί αλλά ο Παναθηναϊκός. Η ελπίδα όλων είναι να προκύψει απόψε ο Παναθηναϊκός που πήρε τις ευρωπαϊκές προκρίσεις απέναντι στη Σαχτάρ και τη Σαμσούνσπορ, δηλαδή μία ομάδα σοβαρή στην άμυνα, συγκεντρωμένη και ικανή να κάνει δύσκολη τη ζωή του γηπεδούχου. Ο κόντης έχει αναγγείλει πολλές αλλαγές. Όπως βλέπω εγώ το πράγμα μπορεί να παίξει με μία καινούργια άμυνα, καθώς υπάρχουν διαθέσιμοι Κώτσιρας, Μολαντένοβιτς, Ίνγκασον, δηλαδή οι περσινοί βασικοί, μπορεί να δώσει χρόνο συμμετοχής από την αρχή στον Σιώπη αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να αλλάξει στην επίθεση. Το τονίζω αυτό γιατί το μεγάλο πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι το γκολ. Λογικά ο Κόντης θα κρατήσει στην ενδεκάδα τον Ντέσερς και ίσως και τον Τζούρισιτς…

Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ένα καλό ξεκίνημα γιατί έχει ένα βολικό μονοπάτι, αν κερδίσει τρία παιχνίδια στο ΟΑΚΑ και πάρει 3-4 βαθμούς εκτός έδρας, όχι απλώς θα περάσει αλλά θα περάσει και σε πολύ καλή θέση. Το ξέρω πως οι εμφανίσεις του στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν επιτρέπουν τόση μεγάλη αισιοδοξία. Αλλά απόψε αγωνίζεται στην Ευρώπη. Και ο αέρας της μπορεί να του κάνει καλό.

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΛΗΣ – ΩΡΑ

Η ΑΕΚ για δεύτερο συνεχόμενο ματς, και μάλιστα από Κυριακή σε Τετάρτη, έκανε δύο καταπληκτικά 45λεπτα. Το πρώτο ημίχρονο χθες στη Νέα Φιλαδέλφεια ήταν χάρμα οφθαλμών. Όπως έγινε και στο δεύτερο ημίχρονο στη Λάρισα την προηγούμενη Κυριακή, έτσι και πολύ περισσότερο καθότι ήταν Φιλαδέλφεια χθες, η ΑΕΚ πάτησε το γκάζι και ο αντίπαλός της ήταν αδύνατον να την ακολουθήσει. Το πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ έβγαλε 14 τελικές και με κατοχή μπάλας που έφτασε το 70% στο μεγαλύτερο κομμάτι του. Έβαλε δύο γκολάρες, νομίζω δικαιούταν βάσει εικόνας τις διπλάσιες. Και οι φάσεις που έφαγε από τον Παναιτωλικό, οι τελικές προσπάθειες δηλαδή ήταν μόλις.. 1. Εξαιρετικός ρυθμός, εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας. Και μια ομάδα δουλεμένη πολύ.

Δεν μου μοιάζει και πολύ παράλογο που δεν κράτησε τον ίδιο ρυθμό και στο δεύτερο ημίχρονο. Ούτε χρειαζόταν και υπάρχει μπροστά και σειρά αγώνων. Και για να ξέρουμε τι λέμε, αν είχε βάλει το γκολ ο Γιόβιτς, θα μιλούσαμε και διαφορετικά για το φινάλε. Όσο για τον Σέρβο φορ, είναι πολύ πιεσμένος και φαίνεται. Αλλά νομίζω που αντέδρασε στη χαμένη του ευκαιρία ο κόσμος, φωνάζοντας το όνομά του, θα τον βοηθήσει πολύ.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΦΩΣ

Βραδιά γεμάτη δράση ήταν η χθεσινή και φυσικά στην κορυφή της επικαιρότητας είναι η πρεμιέρα του ΠΑΟΚ στο Γιουρόπα Λιγκ. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης υποδέχτηκε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο γήπεδο της Τούμπας και έμεινε στο 0-0 στην ευρωπαϊκή της πρεμιέρα. Ένα ματς που αφήνει πικρή γεύση στον ΠΑΟΚ όχι γιατί δεν πήρε το τρίποντο, αλλά γιατί έφτασε τόσο κοντά στο να το κατακτήσει, γιατί είχε τις ευκαιρίες να το πάρει, αλλά δεν τα κατάφερε. Και ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε γιατί πολύ απλά δεν είχε αυτό που χρειάζεται στο ποδόσφαιρο για να έρθουν οι νίκες. Δεν είχε το γκολ. Για να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά τους, οι Ισραηλινοί είχαν και αυτοί καλές στιγμές σε ένα ματς που ήταν μοιρασμένο. Ο Παβλένκα, ωστόσο, στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, κράτησε τον ΠΑΟΚ όρθιο στα δύσκολα και στη συνέχεια έπρεπε οι συμπαίκτες του να κάνουν την υπόλοιπη δουλειά για να πάρει η ομάδα τους τη νίκη. Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλός και είχε μοναδικές ευκαιρίες για να σκοράρει. Είχε καθαρές φάσεις, πιο ποιοτικές από τη Μακάμπι, αλλά δεν μπόρεσε να τις κάνει γκολ. Μέχρι την τελευταία στιγμή του αγώνα ο Καμαρά έχασε μοναδικό τετ α τετ.

Ο ΠΑΟΚ το πάλεψε με όλες του τις δυνάμεις, άξιζε να πάρει τη νίκη, αλλά από τη στιγμή που δεν σκόραρε, δεν γινόταν να τα καταφέρει. Το γκολ είναι το πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ και όχι η εικόνα του στο παιχνίδι με τη Μακάμπι. Θα ήταν μία νίκη σημαντική για την πορεία του στο Γιουρόπα Λιγκ, αλλά και βάλσαμο για όλα όσα τραβάει το κλαμπ μετά τον διασυρμό από τον Λεβαδειακό. Η ουσία και αυτό που μένει είναι πως ο ΠΑΟΚ έδωσε μεγάλη μάχη, έφτιαξε ευκαιρίες, στρίμωξε τη Μακάμπι και έχει κάθε δικαίωμα να τα βάζει με την τύχη του για αυτό το 0-0.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΦΙΝΑΣ - ΤΑ ΝΕΑ

Εύκολο είναι να λες «όλοι οι καλοί χωράνε», δυσκολότερο να το εφαρμόζεις. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, ωστόσο, το συγκεκριμένο ρητό κρίνεται αναγκαίο. Πάει να πει πως θα μοιράζεται ο χρόνος συμμετοχής των άσων προκειμένου όλοι να είναι με δυνάμεις και σε καλή κατάσταση, ειδικά δε την κρίσιμη στιγμή άκρως αποτελεσματικοί.Βλέπεις για παράδειγμα τον Ταρέμι. Αυτόν τον «ακριβό» άσο που ενέταξε στο δυναμικό του ο Ολυμπιακός την τελευταία μεταγραφική περίοδο. Και έφτιαξε μια γραμμή κρούσης που αποτελείται από φορ που θα μπορούσαν σε κάθε ομάδα της Λίγκας (και όχι μόνον στα μέρη μας, ασφαλώς...) να έχουν θέση βασικού κεντρικού φορ. Ποιος, αλήθεια, διαθέτει Ελ Κααμπί; Ποιος Ταρέμι; Και ποιος δεν θυμάται και πόσα σημαντικά και πολύ θεαματικά έκανε στο δεύτερο μισό της περασμένης αγωνιστικής σεζόν ο Γιάρεμτσουκ; Άρα, οι πάντες έχουν τον ρόλο τους και είναι χρήσιμοι στον προπονητή, εν προκειμένω στον Μεντιλίμπαρ.

Ο Ταρέμι οσάκις του έχει δοθεί η ευκαιρία δείχνει την αξία του. Βάζοντας «δύο δύο» τα γκολ και μάλιστα σε μικρό χρονικό διάστημα. Για να αποδειχθεί πως μπορεί να δώσει πολλά είτε παίζοντας μόνος στην κορυφή της επίθεσης είτε κάνοντας δίδυμο με τον Ελ Κααμπί. Το πρώτο, επιβεβαιώνεται από τα πεπραγμένα του στράικερ και το πώς στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Με κεφαλιά - δυναμίτη τη μια φορά. Με αριστερό άμεσο σουτ τη δεύτερη. Και από το πέναλτι. Φυσικά, όταν πρέπει μοιράζει την μπάλα στον Ελ Κααμπί και έρχονται γκολ όπως αυτό στη Λεωφόρο την περασμένη Κυριακή. Χωρίς αντίρρηση, έπεται συνέχεια. Γιατί ακόμη να μάθει το παιχνίδι των συμπαικτών του και ακόμη να μάθουν και εκείνοι «πού και πώς» θέλει την μπάλα ο Ταρέμι. Αν και βλέποντας κάποιες φορές το πώς συνδυάζεται με τον Γιαζίτσι, αντιλαμβάνεσαι πως οι δύο τους έχουν χημεία στον αγωνιστικό χώρο.

