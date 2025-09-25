MENU
Οι διαιτητές της 3ης αγωνιστικής στη Super League 2

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 3ης αγωνιστικής της Super League 2 - Ο Αλατσάκης σφυρίζει το ντέρμπι της Καρδίτσας.

Με την 3η αγωνιστική συνεχίζεται αυτό το Σαββατοκύριακο (27-28/9) η Super League 2, από την οποία ξεχωρίζει το ντέρμπι μεταξύ της Αναγέννησης Καρδίτσας και της Νίκης Βόλου, το οποίο θα διευθύνει ο Αλατσάκης με βοηθούς Αγγελόπουλο και Παπαδοπούλου.

Αναλυτικά οι διαιτητές της 3ης αγωνιστικής:

Βόρειος Όμιλος:

Καμπανιακός - Ηρακλής (28/09/2025 14:00)
 
Διαιτητής: Ανδριανός
Βοηθοί: Σιδερίδης - Κουβαλάκης
Τέταρτος: Φιλιππίδης

Αναγέννηση Καρδίτσας - Νίκη Βόλου (28/09/2025 14:00)

Διαιτητής: Αλατσάκης
Βοηθοί: Αγγελόπουλος - Παπαδοπούλου
Τέταρτος: Παπαδόπουλος

Νέστος - Καβάλα (29/09/2025 17:00)

Διαιτητής: Φουστάνας
Βοηθοί: Αναστασιάδης - Κουντούρας
Τέταρτος: Χορόζογλου

ΠΑΣ Γιάννινα - ΠΑΟΚ Β (27/09/2025 17:00)

Διαιτητής: Τασιόπουλος
Βοηθοί: Λιόντος - Τάκος
Τέταρτος: Χατζηπαναγιώτου

Μακεδονικός - Αστέρας Β (27/09/2025 15:00)

Διαιτητής: Δρακίδης
Βοηθοί: Μαυρίδης - Δανδανόπουλος
Τέταρτος: Μαυρίδης

Νότιος Όμιλος:

Καλαμάτα - Ηλιούπολη (28/09/2025 17:00)

Διαιτητής: Μαχαίρας
Βοηθοί: Καραλής - Τζανής
Τέταρτος: Παναγιωταράς

Ολυμπιακός Β - Χανιά (28/09/2025 16:00)

Διαιτητής: Κόκκορης
Βοηθοί: Μαυροκορδόπουλος - Μακρής
Τέταρτος: Μπαϊρακτάρης

Αιγάλεω - Μαρκό (28/09/2025 17:00)

Διαιτητής: Τζαμουτζαντώνης
Βοηθοί: Παπαδόπουλος - Ισακοβίδης
Τέταρτος: Ρεντίφης

Athens Kallithea - Ελλάς Σύρου (28/09/2025 15:00)

Διαιτητής: Τικόζογλου
Βοηθοί: Παντελίδου - Δέτση
Τέταρτος: Μπαλαχούτης

Πανιώνιος - Παναργειακός (27/09/2025 14:00)

Διαιτητής: Τσάκαλης
Βοηθοί: Βισκαδούρος - Κωνσταντόπουλος
Τέταρτος: Αλιάγας

 

