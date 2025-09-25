Οι διαιτητές της 3ης αγωνιστικής στη Super League 2

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 3ης αγωνιστικής της Super League 2 - Ο Αλατσάκης σφυρίζει το ντέρμπι της Καρδίτσας.

Με την 3η αγωνιστική συνεχίζεται αυτό το Σαββατοκύριακο (27-28/9) η Super League 2, από την οποία ξεχωρίζει το ντέρμπι μεταξύ της Αναγέννησης Καρδίτσας και της Νίκης Βόλου, το οποίο θα διευθύνει ο Αλατσάκης με βοηθούς Αγγελόπουλο και Παπαδοπούλου.

Αναλυτικά οι διαιτητές της 3ης αγωνιστικής:

Βόρειος Όμιλος:

Καμπανιακός - Ηρακλής (28/09/2025 14:00)



Διαιτητής: Ανδριανός

Βοηθοί: Σιδερίδης - Κουβαλάκης

Τέταρτος: Φιλιππίδης

Αναγέννηση Καρδίτσας - Νίκη Βόλου (28/09/2025 14:00)

Διαιτητής: Αλατσάκης

Βοηθοί: Αγγελόπουλος - Παπαδοπούλου

Τέταρτος: Παπαδόπουλος

Νέστος - Καβάλα (29/09/2025 17:00)

Διαιτητής: Φουστάνας

Βοηθοί: Αναστασιάδης - Κουντούρας

Τέταρτος: Χορόζογλου

ΠΑΣ Γιάννινα - ΠΑΟΚ Β (27/09/2025 17:00)

Διαιτητής: Τασιόπουλος

Βοηθοί: Λιόντος - Τάκος

Τέταρτος: Χατζηπαναγιώτου

Μακεδονικός - Αστέρας Β (27/09/2025 15:00)

Διαιτητής: Δρακίδης

Βοηθοί: Μαυρίδης - Δανδανόπουλος

Τέταρτος: Μαυρίδης

Νότιος Όμιλος:

Καλαμάτα - Ηλιούπολη (28/09/2025 17:00)

Διαιτητής: Μαχαίρας

Βοηθοί: Καραλής - Τζανής

Τέταρτος: Παναγιωταράς

Ολυμπιακός Β - Χανιά (28/09/2025 16:00)

Διαιτητής: Κόκκορης

Βοηθοί: Μαυροκορδόπουλος - Μακρής

Τέταρτος: Μπαϊρακτάρης

Αιγάλεω - Μαρκό (28/09/2025 17:00)

Διαιτητής: Τζαμουτζαντώνης

Βοηθοί: Παπαδόπουλος - Ισακοβίδης

Τέταρτος: Ρεντίφης

Athens Kallithea - Ελλάς Σύρου (28/09/2025 15:00)

Διαιτητής: Τικόζογλου

Βοηθοί: Παντελίδου - Δέτση

Τέταρτος: Μπαλαχούτης

Πανιώνιος - Παναργειακός (27/09/2025 14:00)

Διαιτητής: Τσάκαλης

Βοηθοί: Βισκαδούρος - Κωνσταντόπουλος

Τέταρτος: Αλιάγας