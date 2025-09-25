Οι διαιτητές της 3ης αγωνιστικής στη Super League 2

Με την 3η αγωνιστική συνεχίζεται αυτό το Σαββατοκύριακο (27-28/9) η Super League 2, από την οποία ξεχωρίζει το ντέρμπι μεταξύ της Αναγέννησης Καρδίτσας και της Νίκης Βόλου, το οποίο θα διευθύνει ο Αλατσάκης με βοηθούς Αγγελόπουλο και Παπαδοπούλου.
Αναλυτικά οι διαιτητές της 3ης αγωνιστικής:
Βόρειος Όμιλος:
Καμπανιακός - Ηρακλής (28/09/2025 14:00)
Διαιτητής: Ανδριανός
Βοηθοί: Σιδερίδης - Κουβαλάκης
Τέταρτος: Φιλιππίδης
Αναγέννηση Καρδίτσας - Νίκη Βόλου (28/09/2025 14:00)
Διαιτητής: Αλατσάκης
Βοηθοί: Αγγελόπουλος - Παπαδοπούλου
Τέταρτος: Παπαδόπουλος
Νέστος - Καβάλα (29/09/2025 17:00)
Διαιτητής: Φουστάνας
Βοηθοί: Αναστασιάδης - Κουντούρας
Τέταρτος: Χορόζογλου
ΠΑΣ Γιάννινα - ΠΑΟΚ Β (27/09/2025 17:00)
Διαιτητής: Τασιόπουλος
Βοηθοί: Λιόντος - Τάκος
Τέταρτος: Χατζηπαναγιώτου
Μακεδονικός - Αστέρας Β (27/09/2025 15:00)
Διαιτητής: Δρακίδης
Βοηθοί: Μαυρίδης - Δανδανόπουλος
Τέταρτος: Μαυρίδης
Νότιος Όμιλος:
Καλαμάτα - Ηλιούπολη (28/09/2025 17:00)
Διαιτητής: Μαχαίρας
Βοηθοί: Καραλής - Τζανής
Τέταρτος: Παναγιωταράς
Ολυμπιακός Β - Χανιά (28/09/2025 16:00)
Διαιτητής: Κόκκορης
Βοηθοί: Μαυροκορδόπουλος - Μακρής
Τέταρτος: Μπαϊρακτάρης
Αιγάλεω - Μαρκό (28/09/2025 17:00)
Διαιτητής: Τζαμουτζαντώνης
Βοηθοί: Παπαδόπουλος - Ισακοβίδης
Τέταρτος: Ρεντίφης
Athens Kallithea - Ελλάς Σύρου (28/09/2025 15:00)
Διαιτητής: Τικόζογλου
Βοηθοί: Παντελίδου - Δέτση
Τέταρτος: Μπαλαχούτης
Πανιώνιος - Παναργειακός (27/09/2025 14:00)
Διαιτητής: Τσάκαλης
Βοηθοί: Βισκαδούρος - Κωνσταντόπουλος
Τέταρτος: Αλιάγας