Ώρα Ευρώπης για τον Παναθηναϊκό: Θα κερδίσει τη Γιούνγκ Μπόις; (poll)

Πρεμιέρα για τους Πράσινους στη League Phase του Europa League, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας τη Γιούνγκ Μπόις. Η «κάλπη» του SDNA σας περιμένει!

Το Τριφύλλι ψάχνει αντίδραση μετά τα ανεπιτυχή αποτελέσματα στο πρωτάθλημα, θέλοντας να βγάλει αντίδραση στη Βέρνη και να βάλει με το καλημέρα τις βάσεις πρόκρισης στο Europa League.

Διόλου απλή υπόθεση η αναμέτρηση με τη Γιούνγκ Μπόις, αλλά οπωσδήποτε πρόκειται και για αντίπαλο που δεν... τρομάζει. Ιδίως αν οι Πράσινοι φορέσουν το ευρωπαϊκό τους "κουστούμι", εκείνο που τους έστειλε στη League Phase με δύο μεγάλες προκρίσεις επί Σαχτάρ και Σαμσούνσπορ.

Θα καταφέρει η ομάδα του Κόντη να κερδίσει στο αποψινό παιχνίδι; Ο λόγος σε εσάς!