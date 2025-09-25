Συνεχίζεται με εννιά αγώνες το Europa League - Τα «βλέμματα» σε Αγγλία και Γερμανία

Με εννιά αγώνες συνεχίζεται σήμερα (25/9) η πρεμιέρα του Europa League - Ξεχωρίζει το Άστον Βίλα - Μπολόνια και το Στουτγκάρδη - Θέλτα.

Χθες (24/9) «άνοιξε» η αυλαία της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης με εννιά αγώνες, ενώ άλλοι τόσοι θα διεξαχθούν σήμερα (25/9) για να ολοκληρωθεί η 1η αγωνιστική της League Phase.

Στις 19:45 θα διεξαχθεί στη Βόρεια Γαλλία το Λιλ - Μπραν, ενώ λίγο ανατολικότερα στην Ολλανδία, η Γκόου Άχεντ Ιγκλς θα υποδεχτεί τη Στεάουα Βουκουρεστίου.

Άλλοι επτά αγώνες το κυρίως «μενού» θα αρχίσει στις 22:00 με τα «βλέμματα» να πέφτουν σε Αγγλία και Γερμανία, ενώ ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενηθεί στη Βέρνη από τη Γιουνγκ Μπόις.

Αναλυτικά το σημερινό (25/9) πρόγραμμα: