Συνεχίζεται με εννιά αγώνες το Europa League - Τα «βλέμματα» σε Αγγλία και Γερμανία

Χθες (24/9) «άνοιξε» η αυλαία της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης με εννιά αγώνες, ενώ άλλοι τόσοι θα διεξαχθούν σήμερα (25/9) για να ολοκληρωθεί η 1η αγωνιστική της League Phase.
Στις 19:45 θα διεξαχθεί στη Βόρεια Γαλλία το Λιλ - Μπραν, ενώ λίγο ανατολικότερα στην Ολλανδία, η Γκόου Άχεντ Ιγκλς θα υποδεχτεί τη Στεάουα Βουκουρεστίου.
Άλλοι επτά αγώνες το κυρίως «μενού» θα αρχίσει στις 22:00 με τα «βλέμματα» να πέφτουν σε Αγγλία και Γερμανία, ενώ ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενηθεί στη Βέρνη από τη Γιουνγκ Μπόις.
Αναλυτικά το σημερινό (25/9) πρόγραμμα:
- Γκόου Άχεντ Ιγκλς-Στεάουα (19:45)
- Λιλ-Μπραν (19:45)
- Άστον Βίλα-Μπολόνια (22:00)
- Γιουνγκ Μπόις-Παναθηναϊκός (22:00)
- Ουτρέχτη-Λιόν (22:00)
- Ρέιντζερς-Γκενκ (22:00)
- Σάλτσμπουργκ-Πόρτο (22:00)
- Στουτγκάρδη - Θέλτα (22:00)
- Φερεντσβάρος-Βικτόρια Πλζεν (22:00)